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Украина снова покроется льдом

28 декабря, 07:58

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Ухудшение погодных условий создает опасность для водителей

Спасатели предупреждают об изменениях погоды в Украине. Так, сегодня, 28 декабря, ожидается дальнейшее ухудшение погодных условий.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в южных, центральных, западных и северных областях ожидается гололед (первый уровень опасности — желтый).

Кроме того, в Украине порывы ветра достигнут 15-20 м/с, а в Карпатах ожидается 25-30 м/с.

"Уважаемые водители! Будьте внимательны и осторожны! Придерживайтесь скоростного режима, дистанции и избегайте опасных маневров", – добавили спасатели.

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Ранее мы сообщали, что гололед парализовал работу транспорта в Полтаве. В областном центре около 80% рейсов отменили. Дороги уже начали посыпать, но ситуация осложняется тем, что дождь смывает соляную смесь и асфальт снова замерзает.

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Также напомним, ортопед-травматолог Александр Коваленко и тренер фигурному катанию Алексей Сыромятников в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" рассказали, как правильно вести себя на льду, чтобы даже при падении ничего не повредить, и что в первую очередь надо сделать после падения.

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