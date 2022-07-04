Украина стала лучшей на еще одном престижном конкурсе

В Британии прошел конкурс садов

Украинский сад / Фото: Коллаж: Сегодня

Каждый год королевское объединение садоводов проводит в парке Хэптон Корт (бывшая загородная резиденция английских королей, расположенная на берегу Темзы в лондонском пригороде Ричмонд-на-Темзе) конкурс садов со всего мира. В этом году лучшим стал Украинский сад, который сделали дизайнер Виктория Манойло и Керри Престон.

Сад называется "То, что не горит". В нем находится обгорелый остов украинского дома, а сквозь него выступает украинский рушник. В оформлении сада использовались смородина, вишни и травы, которые мы всегда видим в садах.

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Этот парк, шоу, сам фестиваль и конкурсные сады собирают туристов со всего мира. В 2016 году его посмотрели полтора миллиона человек, а в 2018 – почти два. После конкурса определяется мода на садоводство и направление, которое хотят повторить все садоводы и дизайнеры мира.

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Напомним, 14 мая в Турине проходил финал конкурса "Евровидение 2022". Победила Украина, от которой выступала группа Kalush Orchestra с песней "Стефания".