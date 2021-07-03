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Украина – Англия на Евро-2020, а в Киеве пройдет турнир по функциональному многоборью – анонсы СЕГОДНЯ на выходные 3 и 4 июля

3 июля 2021 7:00

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В субботу вечером эксклюзивно на телеканале "Украина" начнется прямая трансляция футбольного поединка

Сборная Украины сыграет в 1/4 Евро-2020. Коллаж: "Сегодня"

Сборная Украины сыграет в 1/4 Евро-2020. Коллаж: "Сегодня"

На выходных у украинцев ряд важных событий, среди которых и футбольный поединкок в рамках 1/4 финала чемпионата Европы 2020 в 2021 году между сборными Украины и Англии.

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Что еще запланировано в Украине 3 и 4 июля – смотрите в подборке анонсов "Сегодня".

Суббота, 3 июля

  • 9:00 – в Одессе при поддержке ВМС США начнется ежегодный фестиваль "ODESSA WRESTLING JAM-2021";
  • 10:00 – на Русановской набережной специалисты муниципальной ветклиники проведут регистрацию в системе "Реестр домашних животных", чипирование, и вакцинацию животных от бешенства (бесплатно);
  • 21:50 – эксклюзивно на телеканале "Украина" начнется прямая трансляция футбольного поединка в рамках 1/4 финала чемпионата Европы 2020 в 2021 году между сборными Украины и Англии.

Анонсы событий за рубежом:

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  • Беларусь отмечает День независимости.
  • В Риме и Баку в рамках Евро-2020 пройдут матчи 1/4 финала между сборными Украины и Англии, Чехии и Дании.

Воскресенье, 4 июля

  • 9:00 – на Контрактовой площади (Киев) пройдет турнир по функциональному многоборью среди любителей Right Choice Cup.
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В США в этот день отмечается День независимости.

Также мы писали, что на выходных и в начале следующей недели все области будут заливать беспросветные дожди и только с 7 июля они практически полностью прекратятся. Также в этот день резко припечет, в некоторых областях температура повысится на несколько градусов.

Все подробности в спецтеме Евро-2020 - стартовало!

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