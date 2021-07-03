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Україна-Англія на Євро-2020, а в Києві пройде турнір по функціональному багатоборству – анонси СЬОГОДНІ на вихідні 3 і 4 липня

3 липня 2021 7:00

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

У суботу ввечері ексклюзивно на каналі "Україна" розпочнеться пряма трансляція футбольного поєдинку

Збірна України зіграє в 1/4 Євро-2020. Колаж: "Сьогодні"

Збірна України зіграє в 1/4 Євро-2020. Колаж: "Сьогодні"

На вихідних в українців ряд важливих подій, серед яких і футбольний поедінкок в рамках 1/4 фіналу Чемпіонату Європи 2020 на 2021 році між збірними України та Англії.

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Що ще заплановано в Україні 3 і 4 липня – дивіться в добірці анонсів "Сегодня".

Субота, 3 липня

  • 9:00 – в Одесі за підтримки ВМС США почнеться щорічний фестиваль "ODESSA WRESTLING JAM-2 021"
  • 10:00 – на Русанівській набережній фахівці муніципальної ветклініки проведуть реєстрацію в системі "Реєстр домашніх тварин", чіпування, і вакцинацію тварин від сказу (безкоштовно);
  • 21:50 – ексклюзивно на каналі "Україна" розпочнеться пряма трансляція футбольного поєдинку в рамках 1/4 фіналу Чемпіонату Європи 2020 на 2021 році між збірними України та Англії.

Анонси подій за кордоном:

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  • Білорусь відзначає День незалежності.
  • У Римі і Баку в рамках Євро-2020 пройдуть матчі 1/4 фіналу між збірними України та Англії, Чехії та Данії.

Неділя, 4 липня

  • 9:00 – на Контрактовій площі (Київ) пройде турнір за функціональним багатоборства серед любителів Right Choice Cup.
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У США в цей день відзначається День незалежності.

Також ми писали, що на вихідних і на початку наступного тижня всі області будуть заливати безпросвітні дощі і тільки з 7 липня вони практично повністю припиняться. Також в цей день різко припече, в деяких областях температура підвищиться на кілька градусів.

Всі подробиці в спецтемі Євро-2020 - стартувало!

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