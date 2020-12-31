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Украина запретила ввоз из России детских книг о машинках и голубом небе

31 декабря, 13:28

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В запрещенных издания содержится пропаганда государства-агрессора

Госкомитет по телевидению и радиовещанию в 2020 году запретил ввоз в Украину из России ряда книг из-за пропаганды государства-агрессора и коммунистического тоталитарного режима и его символики.

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На запрос "Интерфакс-Украина" Госкомтелерадио сообщило, что в 2020 году в перечень издательской продукции государства-агрессора, во ввозе которой было отказано, вошли шесть книг.

Это три детские книги российского издательства "Азбука-Аттикус": "Транспорт" из серии "Развиваем малыша", "Копилка бесценных знаний: Изобретения, факты, открытия" и "А почему небо голубое?". Также в перечень вошли три книги издательства "Мозаика-синтез" авторства Дарьи Денисовой: два издания книги "Время, пространство" и "Школа семи гномов. Уроки грамоты".

Всего в черном списке Госкомтелерадио находятся 274 наименования издательской продукции из России.

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Напомним, ранее отказ на ввоз получили книги московского издательства "Альпина Паблишер" – "Как работать в рабочее время: правила победы над офисным хаосом", построенная на примерах работы властных структур РФ. Не получила разрешение и книга "Кроссфит мозга: Как подготовить себя к решению нестандартных задач", в которой повторяются слова "Россия удивительная и удивляющая страна, а мы, ее граждане, удивительные люди".

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Также сообщалось, что в Украину запретили ввозить ряд детских книг, которые выходили еще в советское время и пропитаны коммунистической идеологией, а также современные российские издания для детей и юношества, которые "распространяют мифы о сверхдержаве Россия или популяризируют российское оружие". В частности, издание "Большая энциклопедия знаний в вопросах и ответах" Жабцева.

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