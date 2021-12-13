Украинцам посоветовали новый метод борьбы с COVID-19. При чем тут книги? (видео)

В Украине регулярно читают книги только 27% населения

Эксперты утверждают, что книги помогут справится и с другими болезнями / Коллаж "Сегодня"

Бороться с COVID-19 и прочими болезнями украинцам поможет чтение.

Такое нестандартное предположение сегодня на пресс-конференции в Киеве озвучила директор Украинского института книги Александра Коваль.

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"Читающие люди меньше болеют и дольше живут благодаря своей осведомленности", – говорит Александра Коваль.

Также она уточнила на пресс-конференции вместе с министром культуры Александром Ткаченко, что сегодня, 13 декабря, в Украине стартовала Национальная неделя чтения. Она проходит впервые за время независимости и продлится до 19 декабря.

"В Украине регулярно читают книги 27% населения. При этом за последнее время на алкоголь и табак украинцы потратили от 110 до 200 млрд гривен, а на книги – 900 млн", – заявила Александра Коваль.

Можно ли популяризовать книги?

Популяризовать книги хотят, предлагая дарить их, например, на новогодние праздники.

"В других странах чтение делают популярным, предоставляя людям бесплатный проезд, если они заходят в транспорт с книгой", – говорит Александра Коваль.

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Сколько читают украинцы?

Пока что у нас в стране низкий уровень чтения. Данные Госслужбы статистики говорят о том, что в 2020 году украинцы потратили на покупку книг около 800 млн грн.

"Это очень отличает украинцев от жителей других стран, на которых мы хотим быть похожи: 20 грн в год на душу населения! Низкий уровень чтения (лишь 27% украинцев являются регулярными читателями) и покупки книг оборачивается низким уровнем образования и науки, незначительной эффективностью нашей экономики", – сказала Александра Коваль.

Два последних года стали кризисными для украинских авторов и издателей. В 2020 году на одного гражданина появилось только 0,3 новой украинской книги.

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