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Українцям порадили новий метод боротьби з COVID-19. До чого тут книжки? (відео)

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
13 грудня, 17:26
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В Україні регулярно читають книги лише 27% населення
Експерти стверджують, що книги допоможуть впоратися і з іншими хворобами / Колаж "Сьогодні"
Експерти стверджують, що книги допоможуть впоратися і з іншими хворобами / Колаж "Сьогодні"

Боротися з COVID-19 та іншими хворобамиукраїнцям допоможе читання.

Таке нестандартне припущення сьогодні на пресконференції в Києві висловила директорка Українського інституту книги Олександра Коваль.

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"Люди, які читають, менше хворіють і довше живуть завдяки своїй обізнаності", – говорить Олександра Коваль.

Також вона уточнила на пресконференції разом з міністром культури Олександром Ткаченком, що сьогодні, 13 грудня, в Україні стартував Національний тиждень читання. Він відбувається вперше за часи незалежності й триватиме до 19 грудня.

"В Україні регулярно читають книги 27% населення. Причому останнім часом на алкоголь та тютюн українці витратили від 110 до 200 млрд гривень, а на книги – 900 млн", – заявила Олександра Коваль.

Чи можна популяризувати книжки?

Популяризувати книги хочуть, пропонуючи дарувати їх, наприклад, на новорічні свята.

"В інших країнах читання роблять популярним, надаючи людям безкоштовний проїзд, якщо вони заходять у транспорт з книгою", – каже Олександра Коваль.

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Скільки читають українці?

Поки що в Україні низький рівень читання. Дані Держслужби статистики свідчать про те, що у 2020 році українці витратили на книги близько 800 млн грн.

"Це дуже відрізняє українців від жителів інших країн, на яких ми хочемо бути схожі: 20 грн на рік на душу населення! Низький рівень читання (лише 27% українців є регулярними читачами) та купівлі книг обертається низьким рівнем освіти та науки, незначною ефективністю нашої економіки", – сказала Олександра Коваль.

Два останні роки стали кризовими для українських авторів та видавців. 2020 року на одного громадянина з'явилося лише 0,3 нової української книги.

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