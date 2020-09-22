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Украинцев ждет шикарная погода: синоптик порадовала прогнозом

22 сентября, 15:06

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Холодно будет только ночью и под утром, а днем ожидается теплая погода

Пока спасатели предупреждают о заморозках будущей ночью, синоптик Наталка Диденко прогнозирует на завтра сухую и теплую погоду до 28 градусов.

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Об этом она сообщила в Facebook.

Она предупредила водителей о ночных туманах.

"И снова у нас завтра антициклон. 23 сентября в Украине везде сухо, солнечно и тепло, 22-28 градусов. В Киеве завтра то, что и сегодня – солнце и 25 градусов", – написала Диденко.

Синоптик отмечает, что дожди придут аж в воскресенье, а пока украинцы будут наслаждаться бабьим летом. Также она напомнила, что сегодня День осеннего равноденствия и теперь дневного света будет понемногу становиться меньше.

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Отметим, что погода решила испытать украинцев на прочность – температура то резко падала на 15 градусов (до заморозков), а теперь снова возвращается к отметке в +30. Такие резкие перепады могут стать причиной плохого самочувствия. Врачи объяснили, почему мы чувствуем перепады погоды и как с этим бороться.

Тем временем в Украине полным ходом идет уборка урожая. По оценкам экспертов агрорынка, он должен быть неплохим, хотя из-за засушливой погоды окажется намного ниже прошлогоднего, рекордного, в 75 млн т. А вот народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует небывалую засуху и проблемы с урожаем.

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погода прогноз погоды синоптик наталка диденко

Источник: Сегодня

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