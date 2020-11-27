Украинцев ждет зимнее бабье лето: народный синоптик дал прогноз на декабрь

Ноябрь заканчивается довольно теплой погодой, а вот календарная зима начнется с незначительного похолодания. При этом в течение декабря месяца стоит ожидать даже потепления. Существенные морозы придут уже в 20-х числах.
Об этом рассказал народный синоптик Владимир Деркач, передают Факты.
По его словам, ноябрь закончится с небольшим похолоданием, минусовая температура будет наблюдаться изредка по ночам.
"Зима начнется с незначительного похолодания, но порадует и нетипичным для этого периода теплом – зимним бабьим летом. После этого температура повысится, временами возможны небольшие осадки. Под конец первой и в начале второй декады декабря будет наблюдаться небольшое снижение температуры. В середине первого зимнего месяца потеплеет, днем и ночью сохранятся плюсовые показатели температур воздуха. А вот в День святого Николая, 19 декабря, ночью температура может существенно упасть. Последняя декада декабря ожидается теплой с нетипичной для зимы погодой", – рассказал Деркач.
Синоптик добавил, что лишь под Новый год возможны незначительные заморозки и снег.
Как сообщали новости "Сегодня", заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, будет ли эта зима аномально теплой. По ее словам, будет теплее обычного, но без аномального потепления.
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