Украинцев ждут ночные похолодания – где будет холоднее всего (карта)

Погода в Украине в субботу, 5 сентября, будет солнечной, днем синоптики прогнозируют среднюю температуру по стране от +14 до +17, ночью же ожидается от +6 до +8.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Согласно прогнозу, на западе страны днем температура будет колебаться в пределах +16-22 градуса, ночью синоптики прогнозируют существенное снижение температуры – до +4-6.
В центральных регионах столбики термометров покажут от +14 до +16, а ночью ожидается от +6 до +8.
На востоке страны температура днем будет колебаться в пределах +15-17, ночью температура также снизится до отметки +5-7.
В южных регионах температура днем ожидается в пределах +19-21 градус, а ночью – от +9 до +11.
К слову, в Украине уже во второй половине октября может выпасть первый снег, а сам месяц может быть даже холоднее, чем ноябрь и декабрь.
Тем временем синоптики называют сентябрь переходным: уже не лето, но еще и не совсем осень.
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