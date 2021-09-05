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Українців чекають нічні похолодання – де буде найхолодніше (карта)

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
5 вересня, 06:00
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У більшості регіонів буде вдень тепло, однак вночі вже очікується від +6 до +8
Незважаючи на те, що вдень в Україні буде холодно, вночі істотно похолодає. Колаж: "Сьогодні"
Незважаючи на те, що вдень в Україні буде холодно, вночі істотно похолодає. Колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні в суботу, 5 вересня, буде сонячною, вдень синоптики прогнозують середню температуру по країні від +14 до +17, вночі ж очікується від +6 до +8.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозом, на заході країни вдень температура коливатиметься в межах +16-22 градуси, вночі синоптики прогнозують суттєве зниження температури – до +4-6.

У центральних регіонах стовпчики термометрів покажуть від +14 до +16, а вночі очікується від +6 до +8.

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На сході країни температура вдень коливатиметься в межах +15-17, вночі температура також знизиться до позначки +5-7.

У південних регіонах температура вдень очікується в межах +19-21 градус, а вночі – від +9 до +11.

До речі, в Україні вже в другій половині жовтня може випасти перший сніг, а сам місяць може бути навіть холоднішим, ніж листопад і грудень.

Тим часом синоптики називають вересень перехідним: вже не літо, але ще й не зовсім осінь.

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