Українців чекають нічні похолодання – де буде найхолодніше (карта)

Погода в Україні в суботу, 5 вересня, буде сонячною, вдень синоптики прогнозують середню температуру по країні від +14 до +17, вночі ж очікується від +6 до +8.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За прогнозом, на заході країни вдень температура коливатиметься в межах +16-22 градуси, вночі синоптики прогнозують суттєве зниження температури – до +4-6.
У центральних регіонах стовпчики термометрів покажуть від +14 до +16, а вночі очікується від +6 до +8.
На сході країни температура вдень коливатиметься в межах +15-17, вночі температура також знизиться до позначки +5-7.
У південних регіонах температура вдень очікується в межах +19-21 градус, а вночі – від +9 до +11.
До речі, в Україні вже в другій половині жовтня може випасти перший сніг, а сам місяць може бути навіть холоднішим, ніж листопад і грудень.
Тим часом синоптики називають вересень перехідним: вже не літо, але ще й не зовсім осінь.
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