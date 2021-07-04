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Остались без света из-за ветра и ливней. Какие области Украины пострадали

4 июля 2021 8:02

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Непогода натворила немало бед. Над восстановлением электроснабжения уже работают специалисты

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

Из-за сильных порывов ветра, дождя и грозы в Украине на утро 4 июля оказались обесточенными 24 населенных пункта.

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Об этом сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, без света остались люди в двух областях, а именно:

  • Донецкая – 14 населенных пунктов;
  • Луганская – 10 населенных пунктов.

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Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.

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Напомним, что июнь в Украине выдался и дождливым, и жарким. Первые две недели территории всех областей заливали ежедневно дожди, а со второй половины месяца началась "адская" погода – температура в тени поднималась до +35, на солнце было еще жарче. Мы узнали у синоптиков, какой теперь погоды ждать в июле.

Кроме того, Днепр накрыл град размером с перепелиное яйцо.

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