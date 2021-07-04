Русский
$ 27,38
32,52
  1. Новини України

Залишилися без світла через вітер і зливи. Які області України постраждали

4 липня 2021 8:02

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Негода наробила чимало лиха. Над відновленням електропостачання вже працюють фахівці

Фото: колаж "Сьогодні"

Фото: колаж "Сьогодні"

Через сильні пориви вітру, дощу і грози в Україні на ранок 4 липня виявилися знеструмленими 24 населених пункти.

Реклама

Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, без світла залишилися люди в двох областях, а саме:

  • Донецька – 14 населених пунктів;
  • Луганська – 10 населених пунктів.

Читайте також: Потужна буря на Рівненщині: наслідки негоди просять визнати надзвичайною ситуацією

Над відновленням електропостачання вже працюють бригади обленерго.

Не пропусти!
Відчай красунь і пивні стрибки британців: яскраві фанати матчу Україна – Англія
Вболівальники України та Англії на матчі 1/4 фіналу
Реклама

Нагадаємо, що червень в Україні видався і дощовим, і спекотним. Перші два тижні території всіх областей заливали щодня дощі, а з другої половини місяця почалася "пекельна" погода – температура в тіні піднімалася до +35, на сонці було ще спекотніше. Ми дізналися у синоптиків, якої тепер погоди чекати в липні.

Крім того, Дніпро накрив град розміром з перепелине яйце.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

"Це червона лінія": у Путіна озвучили їхній найбільший страх щодо УкраїниВлада
Нова
Нова "стеля". Як зросла максимальна пенсія з 1 липняЕкономіка
"Кадик вирву, с*ко": Гордон з червоними очима став зіркою кліпу (відео)Україна
Вершкове масло без масла. Що продають українцям – результати експертизи (відео)
Вершкове масло без масла. Що продають українцям – результати експертизи (відео)Україна
"Наїзди" через корінні народи виглядають безглуздо: "слуга народу" присоромив ПутінаВлада
Зливи і град зіпсують погоду на вихідних: синоптик дала
Зливи і град зіпсують погоду на вихідних: синоптик дала "мокрий" прогнозУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти