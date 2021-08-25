Украина
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🎉 Афиша на 24.08 - куда пойти ⚡ Отставка Виталия Кличко 🇺🇦 30 років Незалежности: унікальні досягнення 💳 Финансовые рекорды мира и Украины
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Украине – Остров чемпионов, России – призыв вакцинироваться. Дудлы Google СЕГОДНЯ

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
25 августа, 08:55
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Корпорация выделила страны с самой плохой ситуацией с ковидом и вместо игры опубликовала им призыв бороться с пандемией
Google представил новый дудл для Украины и других стран. Коллаж "Сегодня"
Google представил новый дудл для Украины и других стран. Коллаж "Сегодня"

Компания Google опубликовала в своей поисковой системе новый дудл. В этот раз на главной странице разместили не изображение, а целую игру "Остров чемпионов". Однако отображается она не во всех странах.

Реклама

Об этом говорится в официальном блоге корпорации.

Дудл для Украины

В Украине, как в большинстве стран, 25 августа опубликовали игру "Остров чемпионов". На сайте объяснили, что "Остров чемпонов" – это семь спортивных мини-игр, в которых игроку нужно победить чемпионов по спорту и собрать семь свитков.

Дудл 25 августа. Скриншот

Отмечается, что это серия игр и в этот раз появились изменения – бонусные уровни и дополнительные квесты.

Дудл для других стран

Реклама

В некоторых странах 25 августа опубликовали другие дудлы.

Страны, которым сегодня показывают "Остров сокровищ"

Для России, Болгарии и Таиланда – дудл с призывом вакцинироваться от коронавируса. Это связано с тяжелой эпидемиологической ситуацией в регионах.

"Сделайте прививку. Носите маску. Спасайте жизни", – написали под дудлом.

Дудл о вакцинации для РФ. Скриншот

Для Уругвая – поздравление с Днем Независимости страны.

"В столице Монтевидео проходят официальные церемонии Дня Независимости, включая выступления национальных лидеров и исполнение государственного гимна. Государственный гимн Уругвая длится около пяти минут и является одним из самых длинных в мире. Однако принято петь только первый куплет и припев", - написали в блоге.

Уругвай поздравили с Днем Независимости. Скриншот

Что такое дудл?

Реклама

Дудл (Google Doodle від doodle) – это тематические заставки от Google, посвященные праздникам и знаменательным событиям. Время от времени появляется украинская тематика. Так, 24 августа Google присоединяется к поздравлениям с Днем независимости Украины.

Почитаются также выдающиеся украинцы или связанные с Украиной люди:

  • Николай Гоголь;
  • Иван Котляревский;
  • Юрий Кондратюк;
  • Соломия Крушельницкая;
  • Григорий Сковорода;
  • Владимир Дахно;
  • Владимир Вернадский;
  • Иван Нечуй-Левицкий.

Также читайте другие новости по теме:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Показать еще
Украина: главное
День Независимости Украины 2021
Больше новостей
погода
Опрос
Одесса
Донбасс
Запад
Днепр
Харьков
Крым
Срочно
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять