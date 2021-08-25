Украине – Остров чемпионов, России – призыв вакцинироваться. Дудлы Google СЕГОДНЯ

Компания Google опубликовала в своей поисковой системе новый дудл. В этот раз на главной странице разместили не изображение, а целую игру "Остров чемпионов". Однако отображается она не во всех странах.
Об этом говорится в официальном блоге корпорации.
Дудл для Украины
В Украине, как в большинстве стран, 25 августа опубликовали игру "Остров чемпионов". На сайте объяснили, что "Остров чемпонов" – это семь спортивных мини-игр, в которых игроку нужно победить чемпионов по спорту и собрать семь свитков.
Отмечается, что это серия игр и в этот раз появились изменения – бонусные уровни и дополнительные квесты.
Дудл для других стран
В некоторых странах 25 августа опубликовали другие дудлы.
Для России, Болгарии и Таиланда – дудл с призывом вакцинироваться от коронавируса. Это связано с тяжелой эпидемиологической ситуацией в регионах.
"Сделайте прививку. Носите маску. Спасайте жизни", – написали под дудлом.
Для Уругвая – поздравление с Днем Независимости страны.
"В столице Монтевидео проходят официальные церемонии Дня Независимости, включая выступления национальных лидеров и исполнение государственного гимна. Государственный гимн Уругвая длится около пяти минут и является одним из самых длинных в мире. Однако принято петь только первый куплет и припев", - написали в блоге.
Что такое дудл?
Дудл (Google Doodle від doodle) – это тематические заставки от Google, посвященные праздникам и знаменательным событиям. Время от времени появляется украинская тематика. Так, 24 августа Google присоединяется к поздравлениям с Днем независимости Украины.
Почитаются также выдающиеся украинцы или связанные с Украиной люди:
- Николай Гоголь;
- Иван Котляревский;
- Юрий Кондратюк;
- Соломия Крушельницкая;
- Григорий Сковорода;
- Владимир Дахно;
- Владимир Вернадский;
- Иван Нечуй-Левицкий.
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