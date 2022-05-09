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Украинская победа важна для всего мира – Тимоти Снайдер назвал 10 причин

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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9 мая, 13:01
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Писатель и историк считает, что если бы украинцы не боролись, будущее демократий было бы сейчас очень мрачным
Тимоти Снайдер выступил на Киевском форуме безопасности
Тимоти Снайдер выступил на Киевском форуме безопасности / Фото: Киевский форум по безопасности

Писатель и историк Тимоти Снайдер заявил, что победа Украины, которая противостоит полномасштабному российскому вторжению, – это единственный путь достижения мира. И она важна не только для Украины, но и для мира, отметил профессор Йельского университета, постоянный член Института гуманитарных наук в Вене.

10 причин, почему украинская победа важна для мира, Тимоти Снайдер назвал в специальном обращении во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

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"Первая причина, ключевая: победа Украины, по моему убеждению, – это единственный путь достижения мира… Победа России приведет к дальнейшей российской агрессии. Капитуляция Украины будет означать продление российских зверств на украинской земле", – сказал он.

В то же время Тимоти Снайдер отметил, что украинская победа нужна и ближайшим соседям Украины, потому что это безопасность региона.

"Во-вторых, я считаю, что победа Украины важна для безопасности региона. Единственный способ защитить украинцев – это украинская победа. В то же время, это очень важно и для народов стран Балтии, для Польши, Румынии, Молдовы – чтобы российская агрессия не добилась успеха", – сказал он.

Третья причина, почему победа Украины важна, по его словам, касается, прежде всего, безопасности граждан:

"Нет никакого другого пути защитить украинских граждан, кроме победы Украины. Пока идет война, украинцы в условиях российской оккупации переживают депортацию и другие зверства, украинцы на неоккупированной территории страдают от обстрелов и бомбежек".

Четвертая причина, сказал историк, касается защиты демократии, поскольку именно демократия невыносима для Путина и его режима.

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"В то же время, по моему убеждению, – и это пятый пункт – это важно для демократий в целом. Если бы Россия выиграла эту войну, это была бы огромная победа для всех противостоящих демократии сил, для всех, кто хочет использовать то или иное насилие для свержения демократий", – сказал Тимоти Снайдер.

Шестым пунктом он назвал важность победы Украины для защиты базового принципа: все нации равны, а государства заслуживают уважения:

"Другими словами, победа Украины – еще один толчок к постимпериалистическому миру".

В то же время победа Украины развеет искаженные Россией смыслы уроков Второй мировой войны.

"Седьмая причина важности победы Украины касается памяти о Второй мировой войне. Для Путина уроки Второй мировой войны – это то, что нужно больше войны. Для Путина уроки победы над фашизмом – это то, что нужно больше фашизма", – подчеркнул Снайдер.

Восьмым пунктом важности победы Украины он назвал положительные последствия для будущего самой России, которая должна стать нормальной цивилизованной страной.

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Украина играет значительную роль в обеспечении продовольственной безопасности мира и это еще одна причина ее победы.

"Девятое. Украина должна победить, ведь, как мы знаем, она огромный производитель продовольствия для остального мира", – сказал историк.

Тимоти Снайдер отметил, что победа Украины направлена на будущее и потому очень важно помочь нашей стране отстроиться – и это десятый пункт.

"Победа Украины поможет не только украинцам, но всем нам направить свое внимание к будущему… Считаю, очень важно, чтобы европейцы и другие помогли в том, чтобы предложить украинцам будущее после этой войны – в смысле членства в ЕС и мощной помощи, которая предоставит Украине возможность отстроиться", – сказал Тимоти Снайдер.

Подводя итог, Тимоти Снайдер подчеркнул значение борьбы украинцев против российского нашествия для мира и демократии:

"Если бы украинцы не боролись, если бы капитулировали, наше будущее, будущее демократий было бы сейчас очень мрачным. Украинцы своей борьбой дают другим демократиям время", – резюмировал он.

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Наталья Степановна Гошта – 96-летняя женщина из Ровенской области стала "Почетным волонтером Украины". Она помогает украинским защитникам, а сейчас в своем доме приютила семью из Мариуполя. В 1942-м ее, 17-летнюю девушку, вывезли на работы в нацистскую Германию. В 1945-м пешком вернулась в родное село. А сейчас, в дни памяти и победы над фашизмом, говорит: "Пережила Гитлера – переживу и Путина!"
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