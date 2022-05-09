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Українська перемога важлива для всього світу – Тімоті Снайдер назвав 10 причин

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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9 травня, 13:01
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Письменник та історик вважає, що якби українці не боролися, майбутнє демократій було б зараз дуже похмурим
Тімоті Снайдер виступив на Київському безпековому форумі
Тімоті Снайдер виступив на Київському безпековому форумі / Фото: Київський безпековий форум

Письменник та історик Тімоті Снайдер заявив, що перемога України, яка протистоїть повномасштабному російському вторгненню, – це єдиний шлях досягнення миру. І вона важлива не лише для України, а й для світу, зазначив професор Єльського університету, постійний член Інституту гуманітарних наук у Відні.

10 причин, чому українська перемога важлива для світу, Тімоті Снайдер назвав у спеціальному зверненні під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

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"Перша причина, ключова: перемога України, на моє переконання, – це єдиний шлях досягнення миру… Перемога Росії призведе до подальшої російської агресії. Капітуляція України означатиме продовження російських звірств на українській землі", – сказав він.

Водночас Тімоті Снайдер зазначив, що українська перемога потрібна і найближчим сусідам України, тому що це – безпека регіону.

"По-друге, я вважаю, що перемога України важлива для безпеки регіону. Єдиний спосіб захистити українців – це українська перемога. Водночас, це дуже важливо і для народів країн Балтії, для Польщі, Румунії, Молдови – аби російська агресія не досягла успіху", – сказав він.

Третя причина, чому перемога України важлива, за його словами, стосується насамперед безпеки громадян:

"Немає жодного іншого шляху захистити українських громадян, окрім як перемога України. Доки триває війна, українці в умовах російської окупації переживають депортацію та інші звірства, українці на неокупованій території потерпають від обстрілів та бомбардувань".

Четверта причина, сказав історик, стосується захисту демократії, оскільки саме демократія є нестерпною для Путіна і його режиму.

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"Водночас, на моє переконання, – і це п’ятий пункт – це важливо для демократій загалом. Якби Росія виграла цю війну, це була б величезна перемога для усіх сил, що протистоять демократії, для усіх, хто хоче використовувати те чи інше насилля для повалення демократій", – сказав Тімоті Снайдер.

Шостим пунктом він назвав важливість перемоги України для захисту базового принципу: всі нації рівні, а держави заслуговують на повагу:

"Іншими словами, перемога України – ще один поштовх до постімперіалістичного світу".

Водночас, перемога України розвіє спотворені Росією сенси уроків Другої світової війни.

"Сьома причина важливості перемоги України стосується пам’яті про Другу світову війну. Для Путіна уроки Другої світової війни – це те, що треба більше війни. Для Путіна уроки перемоги над фашизмом – це те, що треба більше фашизму", – наголосив Снайдер.

Восьмим пунктом важливості перемоги України він назвав позитивні наслідки для майбутнього самої Росії, яка повинна стати нормальною цивілізованою країною.

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Україна відіграє значну роль у забезпеченні продовольчої безпеки світу і це ще одна причина для її перемоги.

"Дев’яте. Україна повинна перемогти, адже, як ми знаємо, вона є величезним виробником продовольства для решти світу", – сказав історик.

Тімоті Снайдер зазначив, що перемога України спрямована до майбутнього і тому дуже важливо допомогти нашій країні відбудуватися – і це десятий пункт.

"Перемога України допоможе не лише українцям, а й усім нам спрямувати свою увагу до майбутнього… Вважаю, дуже важливо, аби європейці та інші допомогли в тому, аби запропонувати українцям майбутнє після цієї війни – у сенсі членства в ЄС та потужної допомоги, яка дасть Україні змогу відбудуватися", – сказав Тімоті Снайдер.

Підсумовуючи, Тімоті Снайдер підкреслив значення боротьби українців проти російської навали для світу та демократії:

"Якби українці не боролися, якби капітулювали, наше майбутнє, майбутнє демократій було б зараз дуже похмурим. Українці своєю боротьбою дають іншим демократіям час", – резюмував він.

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