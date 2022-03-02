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Украинская журналистка со слезами отчитала Джонсона из-за путинской войны (видео)

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
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2 марта, 12:17
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Украинка заявила, что НАТО боится Третьей мировой войны, которая, по сути, уже началась
Борис Джонсона поставили в неудобное положение из-за Украины. Коллаж "Сегодня"
Борис Джонсона поставили в неудобное положение из-за Украины. Коллаж "Сегодня"

Украинская журналистка выступила с эмоциональным спичем во врем брифинга премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Она обвинила НАТО в нежелании защитить Украину от российского агрессора.

"Харьков, где я училась, его центральная площадь стала целью бомбардировки. Итак, вы говорите о стойкости украинского народа, но украинские женщины и дети находятся в большом страхе из-за бомб и ракет, которые летят с неба. Украинский народ отчаянно просит Запад защитить небо – они просят о бесполетной зоне. Мы говорим в ответ, что это спровоцирует третью мировую войну. Но какая альтернатива, господин премьер-министр? Наблюдать, что наши дети выступают щитом для НАТО, вместо самолетов защищают страны Альянса от ракет и бомб?" – сказала она.

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Журналистка отметила, что у НАТО есть самолеты, системы ПВО в Румынии и Польше – это могло бы защитить Западную Украину, что женщины и дети могли подойти к границе.

"Великобритания гарантировала нашу безопасность по Будапештскому меморандуму. Вы не приедете в Киев, господин премьер-министр. Вы не едите во Львов, потому что боитесь. Потому что НАТО не желает защищаться. Потому что НАТО боится Третьей мировой войны. Но она уже началась. И это украинские дети, которые там принимают удар на себя", – подчеркнула она.

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Журналистка отметила, что пока Британия говорит о санкциях, российский миллиардер Роман Абрамович до сих пор в Лондоне вместе с детьми.

"Дети Путина находятся в Нидерландах, в Германии в особняках. Почему эти все особняки не изъяты. Я этого не вижу. Я вижу, что члены моей семьи, моей команды говорят, что мы плачем. Они не знают, как убежать", – добавила она.

Великобритания уже наказала РФ санкциями

24 февраля, в день начала российского вторжения, Британия ввела новые санкции против России. Все крупнейшие российские банки исключены из финансовой системы Великобритании. Также предусматривается заморозили активы банка ВТБ и еще 100 физических и юридических лиц.

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На следующий день ЕС и Великобритания ввели санкции лично против Путина. Под ограничения попал и глава МИД РФ Сергей Лавров.

А 28 февраля президент Владимир Зеленский созвонился с Джонсоном. Британский премьер высоко оценил храбрость украинского народа после российского вторжения и высоко оценил лидерство президента.

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