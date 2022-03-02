Українська журналістка зі сльозами відчитала Джонсона через путінську війну (відео)

Українка заявила, що НАТО боїться Третьої світової війни, яка по суті вже почалася

Бориса Джонсона поставили в незручне становище через Україну. Колаж "Сьогодні"

Українська журналістка виступила з емоційним спічем під час брифінгу прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Вона звинуватила НАТО у небажанні захистити Україну від російського агресора.

"Харків, де я навчалася, його центральна площа стала ціллю бомбардування. Отже, ви говорите про стійкість українського народу, але українські жінки та діти перебувають у великому страху через бомби і ракети, що летять з неба. Український народ відчайдушно просить Захід захистити небо – вони просять про безполітну зону. Ми говоримо у відповідь, що це спровокує третю світову війну. Але яка альтернатива, пане прем'єр-міністре? Спостерігати, що наші діти виступають щитом для НАТО, замість літаків захищають країни Альянсу від ракет та бомб?" – сказала вона.

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Журналістка зазначила, що НАТО має літаки, системи ППО в Румунії та Польщі – це могло б захистити Західну Україну, щоб жінки та діти могли підійти до кордону.

"Велика Британія гарантувала нашу безпеку за Будапештським меморандумом. Ви не приїдете до Києва, пане прем'єр-міністре. Ви не поїдете до Львова, бо боїтеся. Тому що НАТО не бажає захищатись. Тому що НАТО боїться Третьої світової війни. Але вона вже розпочалася. І це українські діти, які там беруть удар на себе" , – наголосила вона.

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Журналістка зазначила, що поки Британія говорить про санкції, російський мільярдер Роман Абрамович досі в Лондоні разом із дітьми.

"Діти Путіна перебувають у Нідерландах, у Німеччині в маєтках. Чому всі ці маєтки не вилучені. Я цього не бачу. Я бачу, що члени моєї родини, моєї команди кажуть, що ми плачемо. Вони не знають, як втекти", – додала вона.

Велика Британія вже покарала РФ санкціями

24 лютого, у день початку російського вторгнення, Британія запровадила нові санкції проти Росії. Усі найбільші російські банки виключені із фінансової системи Великої Британії. Також заморозили активи банку ВТБ та ще 100 фізичних та юридичних осіб.

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Наступного дня ЄС та Велика Британія ввели санкції особисто проти Путіна. Під обмеження потрапив і голова МЗС РФ Сергій Лавров.

А 28 лютого президент Володимир Зеленський зателефонував Джонсону. Британський прем'єр високо оцінив хоробрість українського народу після російського вторгнення та високо оцінив лідерство президента.