Украинские болельщики в Риме напомнили, что Луганск и Симферополь – это Украина (видео)

Ребята приехали через все карантинные ограничения, чтобы поддержать сборную

Украинские болельщики в Риме

В Риме украинцы приехали поболеть за нашу сборную в четвертьфинале Евро-2020.

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Наши ребята не только поддерживают спортсменов, но и напоминают о территориальной целостности Украины.

Одни болельщики на флаге Украины написали "Луганск". Луганчанин Данила уже 8 лет живет в Бельгии, но не забывает родной город. Его друг из Казахстана также поддерживает Украину на Евро. Сборной желают победы, но, говорят, не расстроятся и проигрышу – футболисты и так уже сотворили историю для украинского футбола.

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Харьковчане Игорь и Алексей привезли сине-желтый фанатский шарф с надписью "Симферополь" – для них это принципиально. Ждут победной игры от украинской команды и с удовольствием фотографируются на фоне Колизея.

Узнавайте, где смотреть матч 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия.

Напомним, в предыдущем поединке, против шведов, наши играли в синей форме. В ней же они и начинали турнир поединком против Нидерландов в Амстердаме. Для римского стадиона эта встреча станет последней на Евро-2020. Ранее тут трижды на групповом этапе выступала сборная Италии.

Вашему вниманию – необычная озвучка мультфильма о козаках:

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Все подробности в спецтеме Украина - Англия. Битва за полуфинал!