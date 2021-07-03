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Українські вболівальники в Римі нагадали, що Луганськ і Сімферополь – це Україна (відео)

3 липня 2021 19:39

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Хлопці приїхали через всі карантинні обмеження, щоб підтримати збірну

Українські вболівальники в Римі

Українські вболівальники в Римі

У Римі українці приїхали вболівати за нашу збірну в чвертьфіналі Євро-2020.

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Наші хлопці не тільки підтримують спортсменів, але і нагадують про територіальну цілісність України.

Одні вболівальники на прапорі України написали "Луганськ". Луганчанин Данило вже 8 років живе в Бельгії, але не забуває рідного міста. Його друг з Казахстану також підтримує Україну на Євро. Збірній бажають перемоги, але, кажуть, не турбуватимуться і через програш – футболісти і так вже створили історію для українського футболу.

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Харків'яни Ігор та Олексій привезли синьо-жовтий фанатський шарф з написом "Сімферополь" – для них це принципово. Чекають переможної гри від української команди і з задоволенням фотографуються на тлі Колізею.

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Нагадаємо, в попередньому поєдинку, проти шведів, наші грали в синій формі. У ній же вони і починали турнір поєдинком проти Нідерландів в Амстердамі. Для римського стадіону ця зустріч стане останньою на Євро-2020. Раніше тут тричі на груповому етапі виступала збірна Італії.

До вашої уваги – незвичайна озвучка мультфільму про козаків:

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Всі подробиці в спецтемі Україна - Англія. Битва за півфінал!

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