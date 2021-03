Украинские дипломаты троллят россиян за фото из Крыма: У вас нет своей территории?

Посольство Украины в Великобритании поиздевалось над российской дипмиссией в Соединенном Королевстве за фото, сделанное во временно оккупированном Россией Крыму.

Посольство России в Twitter выложило снимок средневековой турецкой крепости Ени-Кале, находящейся в черте города Керчь. В подписи указано, что укрепление расположено в "Крыму, Россия".

How about posting pictures from your own land? We hear it is the worlds largest. Or have you moved all your good photographers to the #occupied#Crimea?#CrimeaIsUkrainehttps://t.co/d5JQy1TLaz