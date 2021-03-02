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Украинские дипломаты троллят россиян за фото из Крыма: У вас нет своей территории?

2 марта, 15:02

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Страна, занимающая 1/9 часть суши, не смогла сделать фото у себя

Посольство Украины в Великобритании поиздевалось над российской дипмиссией в Соединенном Королевстве за фото, сделанное во временно оккупированном Россией Крыму.

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Посольство России в Twitter выложило снимок средневековой турецкой крепости Ени-Кале, находящейся в черте города Керчь. В подписи указано, что укрепление расположено в "Крыму, Россия".

"Как насчет того, чтобы публиковать фотографии вашей территории? Мы слышали, что она крупнейшая в мире. Или вы перевезли всех ваших хороших фотографов в оккупированный Крым? Крым – это Украина", – напомнили россиянам наши дипломаты.

Напомним, в декабре-2020 в Польше издали календарь с "российским" Крымом, однако Украина решительно вмешалась.

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Также напомним, это не первый случай, когда европейцы "отдают" Крым России. Так, в сентябре-2020 Британская общенациональная телерадиовещательная организация BBC в материале о крушении самолета Ан-26 с курсантами под Чугуевом опубликовала карту Украины без Крыма. После этого она вынуждена была извиниться за свою оплошность.

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Великобритания Крым оккупация троллинг оккупация Крыма посольство Украины

Источник: Сегодня

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