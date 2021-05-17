Украинских детей научат быть полицейскими и спасателями

В МВД рассказали о новом проекте – теперь всех желающих хотят обучать задерживать преступников и спасать жертв различных катастроф

В Украине впервые за время независимости на госуровне при содействии МВД решили массово популяризовать профессии полицейского и спасателя. Для этого разработали специальный образовательный проект "SeTu" ("Твой путь"), который на днях стартовал пока что на базе лицея "Сокол" в Кропивницком Кировоградской области.

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Лицей, на базе которого внедряется проект

Как сообщил "Сегодня" помощник замглавы МВД (на общественных началах) Алексей Рудь, для каждой возрастной группы юношей и девушек есть своя программа обучения. Последняя состоит из нескольких этапов – ознакомление, "погружение" в профессию, приобретение знаний и навыков.

Показательное выступление спецподразделения "КОРД" в центре, где дети будут проходить практику

Как мы выяснили, и полицейские, и спасатели готовы проводить занятия в специальных тренинговых центрах. Здесь участники проекта смогут увидеть, какое вооружение есть у современной полиции, как на практике проходит подготовка полицейских, в том числе и спецназа, какие приемы используют при задержании преступников.

"Прохождение курса обучения будет мотивировать учеников в выборе профессии. Начиная реализацию проекта в центре Украины, мы получим опыт, который в будущем сможем внедрить и в других областях", – сообщил Алексей Рудь. Инициаторы нового проекта

Как уточнил Алексей Рудь, этот проект – международный, возможность его внедрения у себя рассматривает и Словацкая Республика. Чтобы ознакомиться с его внедрением, на презентацию приехал атташе по вопросам полиции посольства Словацкой Республики в Украине Людвик Шолтес.

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Напомним, ранее в ведомстве сообщили о новшестве – на дежурство во Львовской области заступила бригада авиационной системы МВД.