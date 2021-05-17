Українських дітей навчать бути поліцейськими і рятувальниками

У МВС розповіли про новий проект – тепер всіх охочих хочуть навчати затримувати злочинців і рятувати жертв різних катастроф

В Україні вперше за часи незалежності на державному рівні за сприяння МВС вирішили масово популяризувати професію поліцейського й рятувальника. Для цього розробили спеціальний освітній проєкт "SeTu" ( "Твій шлях"), який днями стартував поки що на базі ліцею "Сокіл" в Кропивницького Кіровоградської області.

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Ліцей, на базі якого впроваджується проєкт

Як повідомив "Сегодня" помічник заступника голови МВС (на громадських засадах) Олексій Рудь, для кожної вікової групи юнаків і дівчат є своя програма навчання. Остання складається з кількох етапів – ознайомлення, "занурення" в професію, придбання знань і навичок.

Показовий виступ спецпідрозділу "КОРД" в центрі, де діти будуть проходити практику

Як ми з'ясували, і поліцейські, і рятувальники готові проводити заняття в спеціальних тренінгових центрах. Тут учасники проекту зможуть побачити, яке озброєння є у сучасної поліції, як на практиці відбувається підготовка поліцейських, в тому числі і спецназу, які прийоми використовують при затриманні злочинців.

"Проходження курсу навчання буде мотивувати учнів у виборі професії. Починаючи реалізацію проекту в центрі України, ми отримаємо досвід, який в майбутньому зможемо впровадити і в інших областях ", – повідомив Олексій Рудь. Ініціатори нового проекту

Як уточнив Олексій Рудь, цей проєкт – міжнародний, можливість його впровадження у себе розглядає і Словацька Республіка. Щоб ознайомитися з його впровадженням, на презентацію приїхав аташе з питань поліції посольства Словацької Республіки в Україні Людвік Шолтес.

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Нагадаємо, раніше у відомстві повідомили про нововведення – на чергування у Львівській області заступила бригада авіаційної системи МВС.