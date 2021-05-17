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Украинский политзаключенный в РФ намерен объявить голодовку – Денисова

17 мая, 15:04

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

О своем тяжелом психоэмоциональном состоянии Валентин сообщил родным и если ситуация не изменится, он объявит голодовку

Валентин Выгивский, фото: Людмила Денисова, Telegram

Валентин Выгивский, фото: Людмила Денисова, Telegram

Украинский политзаключенный Валентин Выговский, который 7-й год находится в незаконном заключении в РФ, намерен объявить голодовку.

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Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Из-за того, что он содержится в "ФКУ ИК-11 УФСИН РФ по Кировской области" в холоде и полной изоляции, у Выговского ухудшилось состояние здоровья.

"Кроме того, администрация исправительного учреждения осуществляет систематическое психологическое давление на нашего соотечественника – без каких-либо объяснений и причин помещает в ШИЗО (штрафной изолятор – Ред.), снимает деньги с карточного счета, которые родные ему перечисляют для приобретения продуктов питания и средств гигиены", – написала Денисова.

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О своем тяжелом психоэмоциональном состоянии Валентин сообщил родным и если ситуация не изменится, – он намерен начать голодовку.

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Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием восстановить права гражданина Украины, а именно, обеспечить соответствующие условия содержания, проверить правомерность действий администрации исправительной колонии относительно помещения Валентина Выговского в ШИЗО и незаконного использования его собственных средств.

Недавно российский оппозиционер Алексей Навальный прекратил голодовку, объявленную 31 марта из-за недопуска к нему выбранного врача и неоказания надлежащей медицинской помощи

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