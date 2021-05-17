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Український політв'язень в РФ має намір оголосити голодовку – Денісова

17 травня, 15:04

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Про свій важий психоемоційний стан Валентин повідомив рідним і якщо ситуація не зміниться, він оголосить голодування

Український політв'язень Валентин Вигівський, який 7-й рік перебуває в незаконному укладанні в РФ, має намір оголосити голодування.

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Про це заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Через те, що він перебуває в "ФКУ ІК-11 УФСІН РФ по Кіровської області" в холоді і повній ізоляції, у Вигівського погіршився стан здоров'я.

"Крім того, адміністрація виправної установи здійснює систематичний психологічний тиск на нашого співгромадянина – без будь-яких пояснень та причин поміщує в ШІЗО (штрафний ізолятор – Ред.), знімає гроші з карткового рахунку, які рідні йому перераховують для придбання харчових продуктів та засобів гігієни", – написала Денисова.

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Про свій важкий психоемоційний стан Валентин повідомив рідним і якщо ситуація не зміниться, – він має намір розпочати голодування.

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Денісова звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою відновити права громадянина України, а саме, забезпечити відповідні умови утримання, перевірити правомірність дій адміністрації виправної колонії щодо приміщення Валентина Вигівського в ШІЗО і незаконного використання його власних коштів.

Нещодавно російський опозиціонер Олексій Навальний припинив голодування, оголошене 31 березня через недопуск до нього обраного лікаря і ненадання належної медичної допомоги

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