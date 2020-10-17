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Украину накроют мощные ливни: прогноз погоды на 17 октября (карта)

17 октября, 07:18

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Осадки ожидаются почти во всех областях

В Украине сегодня, 17 октября, будет облачная и дождливая погода, на улице станет прохладнее.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Согласно прогнозу синоптиков, в субботу осадки ожидаются во всех областях, кроме Донецкой и Луганской. Самые сильные дожди пройдут в центральных и западных областях.

Также на улице будет ветрено – 7-12 м/с. Температура воздуха в западных областях опустится до 7-12 градусов. В центре будет 15-19 градусов, а на юге и востоке – 19-24 градуса.

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Напомним, ранее мы писали, что Украину сегодня накроет циклон Foelke.

Также "Сегодня" рассказывали, как непогода бушевала в Ивано-Франковской области. В результате улицы города затопило, а поваленные деревья перекрыли дороги, повредили здания и автомобили. Большой вред принесла непогода жителям улиц Украинской дивизии и Коновальца.

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прогноз погоды дожди Укргидрометцентр погода в Украине
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