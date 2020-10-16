Ждите похолодания и ливней: синоптик рассказала о погоде 17 октября (карта)

Завтра, 17 октября, Украину накроет циклон Foelke, который принесет с собой дожди и ветер.

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Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Она написала, что сильные дожди ожидаются в северных, западных и большинстве центральных областей. Порывы ветра могут достигать штормовых значений.

По словам синоптика, на западе и севере Украины будет прохладно, в течение дня 9-14 градусов тепла, в центральной части 15-20 градусов, только в Винницкой области будет 13-14 градусов.

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На юге и востоке страны еще удержится теплая погода: температура воздуха составит 18-23 градусов.

В тренде В Украину возвращаются дожди: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

"В южной части осадки предполагаются во второй половине дня и вечером: в Одесской области, в Николаевской и Херсонской областях, в Крыму, а в Запорожье еще не дойдут", - написала она.

В Киеве завтра ожидаются дожди и похолодание до 12-23 градусов днем.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода зимой.

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Также мы писали, что недавно непогода бушевала в Закарпатской области. Сильный ветер валил деревья, в результате движение на дорогах оказалось заблокированным.

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