Українська
$ 28,34
33,18
  1. Последние новости Украины

Ждите похолодания и ливней: синоптик рассказала о погоде 17 октября (карта)

16 октября, 13:21

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Погода испортится в большинстве областей

Завтра, 17 октября, Украину накроет циклон Foelke, который принесет с собой дожди и ветер.

Реклама

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Она написала, что сильные дожди ожидаются в северных, западных и большинстве центральных областей. Порывы ветра могут достигать штормовых значений.

По словам синоптика, на западе и севере Украины будет прохладно, в течение дня 9-14 градусов тепла, в центральной части 15-20 градусов, только в Винницкой области будет 13-14 градусов.

Реклама

На юге и востоке страны еще удержится теплая погода: температура воздуха составит 18-23 градусов.

В тренде
В Украину возвращаются дожди: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

"В южной части осадки предполагаются во второй половине дня и вечером: в Одесской области, в Николаевской и Херсонской областях, в Крыму, а в Запорожье еще не дойдут", - написала она.

В Киеве завтра ожидаются дожди и похолодание до 12-23 градусов днем.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода зимой.

Реклама

Также мы писали, что недавно непогода бушевала в Закарпатской области. Сильный ветер валил деревья, в результате движение на дорогах оказалось заблокированным.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

похолодание прогноз погоды синоптик погода в Украине
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Декабрь не будет холодным: синоптики дали прогноз на зиму
Декабрь не будет холодным: синоптики дали прогноз на зимуУкраина
Почему коррупция. У Зеленского объяснили первый вопрос на опросе 25 октября
Почему коррупция. У Зеленского объяснили первый вопрос на опросе 25 октябряУкраина
В Украину возвращаются дожди: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни
В Украину возвращаются дожди: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дниУкраина
Семь областных центров Украины попали в
Семь областных центров Украины попали в "красную зону": полный списокУкраина
Харьков в
Харьков в "красной зоне": какие ограничения введут в городеУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять