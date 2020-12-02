Украину окружили циклоны: где украинцам ждать снега и дождей

Начало зимы пока проходит достаточно спокойно – без снегопадов и сильных морозов

Завтра, 3 декабря, в Украине местами будет снежная и дождевая погода, на дорогах ожидается гололед. При этом серьезного мороза не предвидится, днем даже плюсовая температура.

Реклама

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, Украина оказалась "зажата" между циклоном с северо-запада Европы, циклоном с юга Италии и мощным холодным антициклоном – с северо-востока Европы.

На территории нашей страны атмосферный фронт с дождями и снегом пройдется по восточным областям, местами в центре и немного в Одесской области.

Реклама

Диденко предупредила о гололеде на дорогах.

На западе, на значительной территории юга и в Винницкой области будет преобладать сухая погода.

Ветер в Украине будет с юго-востока, порывистый.

Температура воздуха будет колебаться от -4 до +2 градусов. На юге ожидается 2-6 градусов тепла.

В Киеве 3 декабря будет преобладать влажная погода, но без каких-либо серьезных осадков. На дорогах гололедица. Ночью до -2 градусов, днем ​​до +2 тепла.

Реклама

Отметим, что среднемесячная температура ноября в Киеве составила 3,8 градуса тепла, что выше климатической нормы на 1,7 градуса. В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского говорят, что температурный режим нынешнего ноября в столице был достаточно контрастным, ибо первая декада оказалась теплее климатической нормы почти на 4 градуса, вторая – холодней на полградуса, а температурный режим третьей декады вновь превысил средние многолетние показатели на 2,4 градуса. Тем временем сайт "Сегодня" узнал, какой будет погода в декабре.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама