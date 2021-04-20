Украину зальют дожди, но потеплеет: какой будет погода в среду

В Украину нагрянул циклон и именно он портит нам погоду, но 21 апреля ожидается настоящее весеннее тепло

В Украину уже пришли дожди и даже грозы. Завтра тоже ожидается мокрая погода, но при этом 21 апреля снова потеплеет, синоптики обещают до +17.

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Синоптик Наталия Диденко в Facebook сообщила, что завтра влажная воздушная масса охватит практически все области страны. Дожди будут идти с перерывами, поэтому можно рассчитывать на прояснения.

Температура воздуха в среду 10-15 градусов. На северо-востоке Украины свежее, 8-12 градусов.

Ночи еще будут холодными.

В Киеве завтра опять ожидается дождь, но при этом температура поднимется до +14.

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С пятницы в Украине начнет холодать еще больше, сначала на западе и севере, а на Вербное воскресенье в западных областях местами возможен мокрый снег.

В Укргидрометцентре обещают 21 апреля вообще до +17 на юге и Донбассе.

Напомним, на днях в Одесской области выпал снег.

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