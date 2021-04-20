Украину зальют дожди, но потеплеет: какой будет погода в среду

В Украину уже пришли дожди и даже грозы. Завтра тоже ожидается мокрая погода, но при этом 21 апреля снова потеплеет, синоптики обещают до +17.
Синоптик Наталия Диденко в Facebook сообщила, что завтра влажная воздушная масса охватит практически все области страны. Дожди будут идти с перерывами, поэтому можно рассчитывать на прояснения.
Температура воздуха в среду 10-15 градусов. На северо-востоке Украины свежее, 8-12 градусов.
Ночи еще будут холодными.
В Киеве завтра опять ожидается дождь, но при этом температура поднимется до +14.
С пятницы в Украине начнет холодать еще больше, сначала на западе и севере, а на Вербное воскресенье в западных областях местами возможен мокрый снег.
В Укргидрометцентре обещают 21 апреля вообще до +17 на юге и Донбассе.
Напомним, на днях в Одесской области выпал снег.
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