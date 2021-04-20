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Україну заллють дощі, але потеплішає: якою буде погода в середу

20 квітня, 13:54

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

До України нагрянув циклон і саме він псує нам погоду, але 21 квітня очікується справжнє весняне тепло

До України вже прийшли дощі і навіть грози. Завтра теж очікується мокра погода, але при цьому 21 квітня знову потеплішає, синоптики обіцяють до +17.

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Синоптик Наталка Діденко в Facebook повідомила, що завтра волога повітряна маса охопить практично всі області країни. Дощі йтимуть з перервами, тому можна розраховувати на прояснення.

Температура повітря в середу 10-15 градусів. На північному сході України свіжіше, 8-12 градусів.

Ночі ще будуть холодними.

У Києві завтра знову очікується дощ, але при цьому температура підніметься до +14.

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З п'ятниці в Україні почне холоднішати ще більше, спочатку на заході і півночі, а на Вербну неділю в західних областях місцями можливий мокрий сніг.

В Укргідрометцентрі обіцяють 21 квітня взагалі до +17 на півдні і Донбасі.

Нагадаємо, днями на Одещині випав сніг.

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погода синоптики прогноз погоди наталка діденко

Джерело: Сьогодні

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