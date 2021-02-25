"Укравтодор" серьезно возьмется за дороги Донбасса: Кубраков озвучил планы

В период с 2014 по 2019 годы в Луганской области было обновлено всего 30 км дорог

В этом году стартует совместный проект со Всемирным банком и Европейским инвестиционным банком по восстановлению дорог в Луганской области. Об этом заявил на форуме "Украина 30. Инфраструктура" глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

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"Будем стараться расширить этот проект и на Донецкую область. Со стороны наших международных партнеров есть интерес к этому", – сказал Кубраков.

По его словам, на Луганщине в течение 2014-2019 годов были обновлены всего 30 км.

По результатам 2020-2021 годов Укравтодор планирует выровнять диспропорцию между двумя восточными областями и другими. В Донецкой области будет обновлено почти 310 км государственных дорог, а в Луганской – более 600 км (с учетом ремонта в прошлом и текущем годах).

Ключевым проектом 2020 года стал маршрут Северодонецк – Станица Луганская: здесь полностью отремонтировано 125 км дороги.

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В 2021 году Всемирный банк и Европейский инвестиционный банк профинансируют ремонт 180 км дорог на востоке, а именно: Н-26 Чугуев – Меловое (12 км), Р-66 КПП Демино-Александровка – Сватово – Лисичанск – Луганск (более 121 км), Т-13-02 КПП Танюшевка – Старобельск – Бахмут (42 км).

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Кубраков заявлял, что "Укравтодор" первым в Украине начинает совместную с ЕБРР программу противодействия коррупции.

Также он анонсировал начало строительства окружной дороги в Киеве.

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