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"Умрем за Украину": отец Зеленского эпически ответил на вопрос о бегстве за границу

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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18 февраля, 18:28
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Отец главы государства рассказал, что будет делать в случае вторжения со стороны РФ
Александр Зеленский и его супруга остаются в Украине
Александр Зеленский и его супруга остаются в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Отец президента Владимира Зеленского Александр Зеленский вместе с супругой не собираются покидать Украину. Об этом он сказал в комментарии изданию Страна.

Ранее некоторые Telegram-каналы сообщали, что Зеленский якобы отправляет своего отца заграницу.

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"Какая заграница? Я живу тут и работаю! Чего нам уезжать? Это все глупость какая-то. Мы лучше умрем за Украину. Вокруг только мелют одну ерунду, а лучше бы взяли лопаты и ушли бы в траншеи защищать Украину. Видимо, тем, кто об этом пишет, нех@р делать", – заявил он.

Также была информация о том, чтона фоне предполагаемого российского военного вторжения жена президента покинула страну. Во время пресс-конференции Зеленский заявил, что вся его семья находится в Украине.

Кроме того, различны СМИ сообщали, что из Украины на чартерах массово начали вылетать политики и олигархи якобы из-за угрозы вторжения РФ, которая была намечена на 14-16 февраля.

Обращение к украинцам

На фоне нагнетания ситуации о возможном вторжении России в Украину, Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам.

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До этого Зеленский обращался к нации 25 января накануне встречи нормандских советников в Париже и заявлял о надеждах на прогресс в мирном урегулировании на Донбассе.

Обострение на Донбассе

Около города Счастья Луганской области утром 17 февраля российские оккупанты обстреляли села Старый Айдар и Лобачево. Впоследствии боевики ударили по Марьинке. Один из снарядов упал в центре города возле автобусной остановки, где находилась женщина. Она получила множественные осколочные ранения левой кисти и брюшной полости. С ранениями мирную жительницу доставили в больницу.

По словам Кличко, в случае начала военной агрессии со стороны России в Киеве есть четкий план эвакуации населения. Он будет работать для каждого района в отдельности.

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