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СЬОГОДНІ Новини України

"Помремо за Україну": батько Зеленського епічно відповів на питання про втечу за кордон

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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18 лютого, 18:28
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Батько глави держави розповів, що робитиме у разі вторгнення з боку РФ
Олександр Зеленський та його дружина залишаються в Україні
Олександр Зеленський та його дружина залишаються в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Батько президента Володимира Зеленського Олександр Зеленський разом із дружиною не збираються залишати Україну. Про це він сказав у коментарі виданню Страна.

Раніше деякі Telegram-канали повідомляли, що Зеленський нібито відправляє свого батька закордон.

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"Який закордон? Я живу тут і працюю! Чого нам їхати? Це все дурість якась. Ми краще помремо за Україну. Навколо тільки мелють одну дурницю, а краще б взяли лопати й пішли б у траншеї захищати Україну. Мабуть, тим, хто про це пише, нех@р робити", – заявив він.

Також була інформація про те, що на тлі передбачуваного російського військового вторгнення дружина президента залишила країну. Під час пресконференції Зеленський заявив, що вся його родина перебуває в Україні.

Крім того, різні ЗМІ повідомляли, що з України на чартерах масово почали вилітати політики та олігархи нібито через загрозу вторгнення РФ, яка була намічена на 14-16 лютого.

Звернення до українців

На тлі нагнітання ситуації щодо можливого вторгнення Росії в Україну, Володимир Зеленський звернувся до українців.

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До цього Зеленський звертався до нації 25 січня напередодні зустрічі нормандських радників у Парижі та заявляв про надії на прогрес у мирному врегулюванні на Донбасі.

Загострення на Донбасі

Біля міста Щастя Луганської області вранці 17 лютого російські окупанти обстріляли села Старий Айдар та Лобачеве. Згодом бойовики вдарили по Маринці. Один із снарядів упав у центрі міста біля автобусної зупинки, де була жінка. Вона отримала множинні осколкові поранення лівої кисті та черевної порожнини. Із пораненнями мирну мешканку доправили до лікарні.

За словами Кличка, у разі початку військової агресії з боку Росії у Києві є чіткий план евакуації населення . Він працюватиме для кожного району окремо.

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