Усиленно тренируют снайперов. Боевики готовят новые провокации на Донбассе – разведка

Боевики увеличили количество снайперов на Донбассе. Таким образом они провоцируют ответный огонь со стороны ВСУ.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки.
При этом со снайперами, которые не привлечены к выполнению боевых задач, проводят тренировочные сборы под руководством кадровых военнослужащих ВС РФ.
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"Противник увеличил количество снайперских пар в готовности к нанесению потерь личному составу Объединенных сил, уничтожению элементов видеонаблюдения и провоцированию ответного огня", – сообщает украинская разведка.
Кроме того, командование оперативной группировки российских оккупационных войск усиливает подразделения вблизи линии столкновения по отдельным направлениям дополнительными 122-мм самоходными артиллерийскими установками, танками и боевыми машинами пехоты с нарушением договоренностей об отводе тяжелого вооружения.
Ситуация на Донбассе 7 декабря
Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня.
Где стреляли
- В направлении Песков оккупанты вели огонь из подствольных гранатометов.
- В сторону Катериновки, что в Луганской области, российские наемники произвели обстрел из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
- В районе Попасной враг применил минометы калибра 82 мм и станковые противотанковые гранатометы.
- Недалеко Шумов противник вел обстрел из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия.
- По нашим позициям около Майорска оккупанты стреляли из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
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