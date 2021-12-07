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Усиленно тренируют снайперов. Боевики готовят новые провокации на Донбассе – разведка

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
7 декабря, 13:15
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Оккупанты уже увеличили количество снайперских групп
Боевики планируют уничтожать элементы видеонаблюдения и провоцировать ответный огонь.
Боевики планируют уничтожать элементы видеонаблюдения и провоцировать ответный огонь. / Фото: Коллаж: Сегодня

Боевики увеличили количество снайперов на Донбассе. Таким образом они провоцируют ответный огонь со стороны ВСУ.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

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При этом со снайперами, которые не привлечены к выполнению боевых задач, проводят тренировочные сборы под руководством кадровых военнослужащих ВС РФ.

"Противник увеличил количество снайперских пар в готовности к нанесению потерь личному составу Объединенных сил, уничтожению элементов видеонаблюдения и провоцированию ответного огня", – сообщает украинская разведка.

Кроме того, командование оперативной группировки российских оккупационных войск усиливает подразделения вблизи линии столкновения по отдельным направлениям дополнительными 122-мм самоходными артиллерийскими установками, танками и боевыми машинами пехоты с нарушением договоренностей об отводе тяжелого вооружения.

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Ситуация на Донбассе 7 декабря

Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Где стреляли

  • В направлении Песков оккупанты вели огонь из подствольных гранатометов.
  • В сторону Катериновки, что в Луганской области, российские наемники произвели обстрел из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • В районе Попасной враг применил минометы калибра 82 мм и станковые противотанковые гранатометы.
  • Недалеко Шумов противник вел обстрел из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия.
  • По нашим позициям около Майорска оккупанты стреляли из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

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