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Посилено тренують снайперів. Бойовики готують нові провокації на Донбасі – розвідка

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
7 грудня, 13:15
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Окупанти уже збільшили кількість снайперських груп
Бойовики прагнуть знищувати елементи відеоспостереження та провокувати вогонь у відповідь.
Бойовики прагнуть знищувати елементи відеоспостереження та провокувати вогонь у відповідь. / Фото: Колаж: Сьогодні

Бойовики збільшили кількість снайперів на Донбасі. Таким чином вони провокують вогонь у відповідь з боку ЗСУ.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.

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При цьому, зі снайперами, які не залучені до виконання бойових завдань, проводять тренувальні збори під керівництвом кадрових військовослужбовців ЗС РФ.

"Противник збільшив кількість снайперських пар у готовності до нанесення втрат особовому складу Об’єднаних сил, знищення елементів відеоспостереження та провокування вогню у відповідь", – повідомляє українська розвідка.

Крім того, командування оперативного угруповання російських окупаційних військ посилює підрозділи поблизу лінії зіткнення на окремих напрямках додатковими 122-мм самохідними артилерійськими установками, танками та бойовими машинами піхоти з порушенням домовленостей про відведення важкого озброєння.

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Ситуація на Донбасі 7 грудня

Бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню.

Де стріляли

  • В напрямку Пісків окупанти вели вогонь зі підствольних гранатометів.
  • У бік Катеринівки, що на Луганщині, російські найманці здійснили обстріл зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
  • В районі Попасної ворог застосував міномети калібру 82 мм та станкові протитанкові гранатомети.
  • Неподалік Шумів противник вів обстріл з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї.
  • По наших позиціях біля Майорська окупанти стріляли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

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