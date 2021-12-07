Посилено тренують снайперів. Бойовики готують нові провокації на Донбасі – розвідка

Окупанти уже збільшили кількість снайперських груп

Бойовики прагнуть знищувати елементи відеоспостереження та провокувати вогонь у відповідь. / Фото: Колаж: Сьогодні

Бойовики збільшили кількість снайперів на Донбасі. Таким чином вони провокують вогонь у відповідь з боку ЗСУ.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.

Реклама

При цьому, зі снайперами, які не залучені до виконання бойових завдань, проводять тренувальні збори під керівництвом кадрових військовослужбовців ЗС РФ.

"Противник збільшив кількість снайперських пар у готовності до нанесення втрат особовому складу Об’єднаних сил, знищення елементів відеоспостереження та провокування вогню у відповідь", – повідомляє українська розвідка.

Крім того, командування оперативного угруповання російських окупаційних військ посилює підрозділи поблизу лінії зіткнення на окремих напрямках додатковими 122-мм самохідними артилерійськими установками, танками та бойовими машинами піхоти з порушенням домовленостей про відведення важкого озброєння.

Реклама

Ситуація на Донбасі 7 грудня

Бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню.

Де стріляли

В напрямку Пісків окупанти вели вогонь зі підствольних гранатометів.

окупанти вели вогонь зі підствольних гранатометів. У бік Катеринівки , що на Луганщині, російські найманці здійснили обстріл зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

, що на Луганщині, російські найманці здійснили обстріл зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. В районі Попасної ворог застосував міномети калібру 82 мм та станкові протитанкові гранатомети.

ворог застосував міномети калібру 82 мм та станкові протитанкові гранатомети. Неподалік Шумів противник вів обстріл з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї.

противник вів обстріл з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї. По наших позиціях біля Майорська окупанти стріляли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Реклама

Раніше ми писали: