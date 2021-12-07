Посилено тренують снайперів. Бойовики готують нові провокації на Донбасі – розвідка

Бойовики збільшили кількість снайперів на Донбасі. Таким чином вони провокують вогонь у відповідь з боку ЗСУ.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.
При цьому, зі снайперами, які не залучені до виконання бойових завдань, проводять тренувальні збори під керівництвом кадрових військовослужбовців ЗС РФ.
Далі по темі
"Противник збільшив кількість снайперських пар у готовності до нанесення втрат особовому складу Об’єднаних сил, знищення елементів відеоспостереження та провокування вогню у відповідь", – повідомляє українська розвідка.
Крім того, командування оперативного угруповання російських окупаційних військ посилює підрозділи поблизу лінії зіткнення на окремих напрямках додатковими 122-мм самохідними артилерійськими установками, танками та бойовими машинами піхоти з порушенням домовленостей про відведення важкого озброєння.
Ситуація на Донбасі 7 грудня
Бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню.
Де стріляли
- В напрямку Пісків окупанти вели вогонь зі підствольних гранатометів.
- У бік Катеринівки, що на Луганщині, російські найманці здійснили обстріл зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
- В районі Попасної ворог застосував міномети калібру 82 мм та станкові протитанкові гранатомети.
- Неподалік Шумів противник вів обстріл з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї.
- По наших позиціях біля Майорська окупанти стріляли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Раніше ми писали:
- На Донбасі загинув український військовий з Львівської області Руслан Ниров. Героя не стало у неділю, 5 грудня.
- У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні врятували військового, який отримав поранення на Донеччині.