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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Условие возвращения Саакашвили в Украину и отсутствие мест в больницах Одессы — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
4 октября, 06:00
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Премьер-министр Грузии назвал условие возвращения Михеила Саакашвили в Украину, а в больнице Одессы тяжелобольных на COVID-19 не принимают в больницы
У Саакашвили единственный шанс вернуться в Украину, а в Одессе людей с COVID-19 не могут положить в реанимацию/Коллаж: Сегодня
У Саакашвили единственный шанс вернуться в Украину, а в Одессе людей с COVID-19 не могут положить в реанимацию/Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

В Израиле третью дозу вакцины сделали обязательной для получения COVID-паспорта

Правительство Израиля запретило любому, кто не получил бустерной дозы вакцины, находиться в закрытых помещениях, в том числе в магазинах и барах. Это в свою очередь означает, что почти два миллиона граждан потеряют выданные им паспорта вакцинации в течение ближайших дней. Посещать магазины, рестораны, культурные мероприятия и спортзалы смогут лишь те, кто имеет три дозы вакцины против коронавируса.

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Карантинные ограничения не будут распространяться только на тех, кто привит тремя дозами вакцины/Коллаж: Сегодня
Карантинные ограничения не будут распространяться только на тех, кто привит тремя дозами вакцины/Коллаж: Сегодня

Болезнь победила. Умер руководитель киевской "скорой" Анатолий Вершигора

На 71-м году жизни скончался директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева Анатолий Вершигора. Врач длительное время боролся с тяжелой болезнью.

Анатолий Вершигора отдал 45 лет своей жизни медицине/Коллаж: Сегодня
Анатолий Вершигора отдал 45 лет своей жизни медицине/Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Грузии назвал условие возвращения Михеила Саакашвили в Украину

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Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, которого задержали на территории страны, сможет вернуться в Украину тогда, когда отсидит полный срок в тюрьме.

Накануне экс-президента Грузии Михеила Саакашвили задержали по прибытии в страну/Коллаж: Сегодня
Накануне экс-президента Грузии Михеила Саакашвили задержали по прибытии в страну/Коллаж: Сегодня

В больницах Одессы нет мест для тяжелобольных на коронавирус — волонтер

В Одессе тяжелобольных с COVID-19 не принимают в больницы. Мест в реанимации для них нет. Волонтер Екатерина Ножевникова обратилась к ответственным за места департаментам, главным врачам, дежурным врачам приемных отделений.

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Ситуация с коронавирусом в Одессе ухудшается/Коллаж: Сегодня
Ситуация с коронавирусом в Одессе ухудшается/Коллаж: Сегодня

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