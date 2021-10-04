Условие возвращения Саакашвили в Украину и отсутствие мест в больницах Одессы — главные новости за ночь

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.
В Израиле третью дозу вакцины сделали обязательной для получения COVID-паспорта
Правительство Израиля запретило любому, кто не получил бустерной дозы вакцины, находиться в закрытых помещениях, в том числе в магазинах и барах. Это в свою очередь означает, что почти два миллиона граждан потеряют выданные им паспорта вакцинации в течение ближайших дней. Посещать магазины, рестораны, культурные мероприятия и спортзалы смогут лишь те, кто имеет три дозы вакцины против коронавируса.
Болезнь победила. Умер руководитель киевской "скорой" Анатолий Вершигора
На 71-м году жизни скончался директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева Анатолий Вершигора. Врач длительное время боролся с тяжелой болезнью.
Премьер-министр Грузии назвал условие возвращения Михеила Саакашвили в Украину
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, которого задержали на территории страны, сможет вернуться в Украину тогда, когда отсидит полный срок в тюрьме.
В больницах Одессы нет мест для тяжелобольных на коронавирус — волонтер
В Одессе тяжелобольных с COVID-19 не принимают в больницы. Мест в реанимации для них нет. Волонтер Екатерина Ножевникова обратилась к ответственным за места департаментам, главным врачам, дежурным врачам приемных отделений.