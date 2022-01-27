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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Условие встречи Зеленского и Путина, а также новые правила для въезда в ЕС — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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27 января, 06:00
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У Путина рассказали, при каком условии состоится встреча с президентом Украины, а для украинцев с 1 февраля начнут действовать новые правила для посещения стран Евросоюза
У Путина назвали условие встречи с Зеленским, а новый правила въезда украинцев в ЕС начнут действовать с 1 февраля/Коллаж: "Сегодня"
У Путина назвали условие встречи с Зеленским, а новый правила въезда украинцев в ЕС начнут действовать с 1 февраля/Коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

В Кремле назвали ключевое условие для встречи Зеленского и Путина в "нормандском формате"

Встреча лидеров "нормандского формата" может быть проведена при условии, если будет согласован правовой статус Донбасса.

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Замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак вспомнил об "особом статусе" Донбасса/Коллаж: "Сегодня"
Замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак вспомнил об "особом статусе" Донбасса/Коллаж: "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

Для украинцев будут действовать новые правила для въезда в ЕС

С 1 февраля в страны Европейского Союза можно будет попасть по новым правилам. Изменения для путешественников во время пандемии COVID-19 рекомендовал Совет ЕС.

Правила начинают действовать с февраля/Коллаж: "Сегодня"
Правила начинают действовать с февраля/Коллаж: "Сегодня"

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В США пока не будут вводить санкции против Путина

Белый дом пока решил не вводить санкции против президента России Владимира Путина, поскольку это создало бы "технические трудности".

Санкции против Путина могут спровоцировать "технические проблемы"/Коллаж: "Сегодня"
Санкции против Путина могут спровоцировать "технические проблемы"/Коллаж: "Сегодня"

Под Киевом автомобиль насмерть сбил молодого солдата ВСУ

В Киевской области произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб человек — солдат ВСУ 2000 года рождения.

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За рулем был 21-летний водитель/Коллаж: "Сегодня"
За рулем был 21-летний водитель/Коллаж: "Сегодня"

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