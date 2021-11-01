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Уснул за рулем? Подробности ужасного ДТП, в котором погибли дети и их тренер

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
1 ноября, 20:55
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Легковой автомобиль, в котором находились трое несовершеннолетних и тренер, в 12 ночи на трассе влетел в грузовик

Трое детей и водитель погибли в ДТП на трассе Кропивницкий – Кривой Рог. Легковушка, по которой они ехали, вылетела на встречную полосу и врезалась в грузовик на большой скорости. Что случилось на трассе – выясняла корреспондент "Сегодня" Юлия Бабак.

Произошедшая ночью автокатастрофа унесла сразу четыре жизни. Удар был такой силы, что тела из изуродованной КIA спасатели доставали с помощью спецтехники.

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Подробности аварии

Трое юных спортсменов вместе с тренером возвращались с чемпионата Украины по карате, который проходил на выходные в Виннице. За рулем был 46-летний наставник. При обгоне мужчина не справился с управлением и врезался во встречную фуру.

Никто из легковушки не выжил. Погибли тренер по каратэ Руслан Тодорашко. Обучал детей в Кривом Роге более 25 лет. Воспитал нескольких мастеров спорта, призеров европейских соревнований. Погиб 16-летний судья федерации киокушинкай Даниил – на этот раз не соревновался, чтобы не травмироваться перед Чемпионатом Европы в Польше. Погибли и два воспитанника 12-летняя Настя и 11-летний Артем.

Единственным свидетелем аварии остался водитель того же грузовика.

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"В 12 часов ночи мне вылетает в лоб на мою полосу машина и идет по обочине. По моей обочине мне в лоб. Скорость приличная. Начинаю от него идти на его полосу. Но в данный момент он вырывается из обочины и происходит удар", – рассказал водитель грузовика.

Почему произошло столкновение?

Михаил подозревает – водитель иномарки либо отвлекся, либо уснул за рулем.

"Я подумал, что он хотел обогнать идущую впереди машину. Но между ними приличное расстояние было, не очень похоже на обгон. Поэтому я не уверен – заснул он или отвлекся", – добавляет водитель.

Все погибшие – жители Кривого Рога. Юные каратисты после соревнований сели в машину с тренером. А их родители ехали впереди другой машины.

Самого водителя избил отец одного из погибших, не разобравшись в ситуации.

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От Винницы до Кривого Рога – более четырех сотен километров. И они почти добрались домой. Когда произошла страшная авария, им оставалось с полсотни километров – почти час езды.

Частые причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

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