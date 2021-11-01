Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
😷 Київ у "червоній" зоні Вибори в Харкові Вибори в Харкові 💡 Велике оновлення мереж 🚑 Поради лікаря Комаровського
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Новини України

Заснув за кермом? Подробиці жахливої ДТП, в якій загинули діти і їхній тренер

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
1 листопада, 20:55
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Легковий автомобіль, в якому було троє неповнолітніх та тренер, о 12 ночі на трасі влетів у вантажівку

Троє дітей та водій загинули у ДТП на трасі Кропивницький – Кривий Ріг. Легковик, яким вони їхали, вилетів на зустрічну смугу і увігнався у вантажівку на великій швидкості. Що трапилось на трасі – з'ясовувала корреспондент "Сьогодні" Юлія Бабак.

Автокатастрофа, яка сталася вночі, забрала одразу чотири життя. Удар був такої сили, що тіла з понівеченої КIA рятувальники діставали за допомогою спецтехніки.

Реклама

Подробиці аварії

Троє юних спортсменів разом з тренером поверталися з чемпіонату України з карате, що вихідними проходив у Вінниці. За кермом був 46 річний наставник. При обгоні чоловік не впорався з керуванням і врізався у зустрічну фуру.

Ніхто з легковика не вижив. Загинули тренер з карате Руслан Тодорашко. Навчав дітей у Кривому Розі понад 25 років. Виховав кількох майстрів спорту, призерів європейських змагань. Загинув 16 річний суддя федерації кіокушинкай Данило – цього разу не змагався, аби не травмуватися перед Чемпіонатом Європи в Польщі. Загинули і двоє вихованців 12-річна Настя та 11-річний Артем.

Єдиним свідком аварії залишився водій тієї самої вантажІвки.

Реклама

"О 12 годині ночі мені вилітає в лоб на мою смугу машина і йде по узбіччі. По моєму узбіччі мені в лоб. Швидкість пристойна. Починаю від нього йти на його смугу. Але в цей момент він виривається з узбіччя і відбувається удар", – розповів водій вантажівки.

Чому сталося зіткнення?

Михайло підозрює – водій іномарки або відволікся, або заснув за кермом.

"Я подумав, що він хотів обігнати ту машину, що йде попереду. Але між ними пристойна відстань була, не дуже схоже на обгін. Тому я не впевнений – заснув він чи відволікся", – додає водій.

Всі загиблі – жителі Кривого Рогу. Юні каратисти після змагань сіли в автівку з тренером. А їхні батьки їхали попереду в іншій машині.

Самого водія побив батько одного із загиблих, не розібравшись у ситуації.

Реклама

Від Вінниці до Кривого Рогу – більше чотирьох сотень кілометрів. І вони майже дісталися додому. Коли сталася страшна аварія, їм лишалося з пів сотні кілометрів – майже година їзди.

Найчастіші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Дивіться! У Києві люди застрягли у черзі на вакцинацію

Детальніше
Опитування
Anti-Fake
Вакцини не діють проти штаму "Дельта"?
Дізнатись правду
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Щоденник незалежності 🇺🇦

1 листопада 1991. . Верховна Рада України ухвалила Декларацію прав національностей України...

Зануритись у той день
Опитування
Короновірус за тиждень

152 199

захворіло за тиждень в Україні

+9%

Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.28

Російський рубль (₽)

0.3719

Євро (€)

30.6

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти