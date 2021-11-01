Заснув за кермом? Подробиці жахливої ДТП, в якій загинули діти і їхній тренер

Легковий автомобіль, в якому було троє неповнолітніх та тренер, о 12 ночі на трасі влетів у вантажівку

Троє дітей та водій загинули у ДТП на трасі Кропивницький – Кривий Ріг. Легковик, яким вони їхали, вилетів на зустрічну смугу і увігнався у вантажівку на великій швидкості. Що трапилось на трасі – з'ясовувала корреспондент "Сьогодні" Юлія Бабак.

Автокатастрофа, яка сталася вночі, забрала одразу чотири життя. Удар був такої сили, що тіла з понівеченої КIA рятувальники діставали за допомогою спецтехніки.

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Подробиці аварії

Троє юних спортсменів разом з тренером поверталися з чемпіонату України з карате, що вихідними проходив у Вінниці. За кермом був 46 річний наставник. При обгоні чоловік не впорався з керуванням і врізався у зустрічну фуру.

Ніхто з легковика не вижив. Загинули тренер з карате Руслан Тодорашко. Навчав дітей у Кривому Розі понад 25 років. Виховав кількох майстрів спорту, призерів європейських змагань. Загинув 16 річний суддя федерації кіокушинкай Данило – цього разу не змагався, аби не травмуватися перед Чемпіонатом Європи в Польщі. Загинули і двоє вихованців 12-річна Настя та 11-річний Артем.

Єдиним свідком аварії залишився водій тієї самої вантажІвки.

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"О 12 годині ночі мені вилітає в лоб на мою смугу машина і йде по узбіччі. По моєму узбіччі мені в лоб. Швидкість пристойна. Починаю від нього йти на його смугу. Але в цей момент він виривається з узбіччя і відбувається удар", – розповів водій вантажівки.

Чому сталося зіткнення?

Михайло підозрює – водій іномарки або відволікся, або заснув за кермом.

"Я подумав, що він хотів обігнати ту машину, що йде попереду. Але між ними пристойна відстань була, не дуже схоже на обгін. Тому я не впевнений – заснув він чи відволікся", – додає водій.

Всі загиблі – жителі Кривого Рогу. Юні каратисти після змагань сіли в автівку з тренером. А їхні батьки їхали попереду в іншій машині.

Самого водія побив батько одного із загиблих, не розібравшись у ситуації.

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Від Вінниці до Кривого Рогу – більше чотирьох сотень кілометрів. І вони майже дісталися додому. Коли сталася страшна аварія, їм лишалося з пів сотні кілометрів – майже година їзди.

Найчастіші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

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