Увеличение зарплат медикам и "горячая" линия: как власть хочет усилить борьбу с COVID-19

Власти хотят восстановить "неотложку" и дать больше социальных гарантий медикам

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации 20 октября рассмотрит проект постановления о противодействии коронавирусу.

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Об этом рассказал глава комитета Михаил Радуцкий в своем Telegram-канале.

Так, среди предложенных способов борьбы с COVID-19 есть такие:

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Создание штаба по противодействию эпидемии , который бы координировал работу Министерства здравоохранения, местных властей, правоохранительных органов и экспертов;

, который бы координировал работу Министерства здравоохранения, местных властей, правоохранительных органов и экспертов; Создание "горячей" линии , куда смогут обращаться украинцы с симптомами болезни. Задача "горячей" линии – проконсультировать человека, рассказать об алгоритме дальнейших действий, организовать тестирование и даже просто успокоить;

, куда смогут обращаться украинцы с симптомами болезни. Задача "горячей" линии – проконсультировать человека, рассказать об алгоритме дальнейших действий, организовать тестирование и даже просто успокоить; Организация службы мобильного тестирования. Мобильные бригады смогут проводить тесты дома у людей с выраженными симптомами. Таким образом общее количество тестирований (ПЦР и ИФА) за сутки хотят увеличить до 100 000;

Мобильные бригады смогут проводить тесты дома у людей с выраженными симптомами. Таким образом общее количество тестирований (ПЦР и ИФА) за сутки хотят увеличить до 100 000; Восстановление службы неотложной медицинской помощи на местном уровне;

на местном уровне; Предоставление дополнительных социальных гарантий медработникам . Если медик заболел СOVID-19, ему выплатят 15 прожиточных минимумов (около 35 тысяч грн). Также расширят перечень лиц, которым выплачиваются 300% надбавка к месячной зарплате: добавить в перечень представителей немедицинских профессий бригад "скорой" (например, водителей) и всех работников больниц для пациентов с COVID-19;

. Если медик заболел СOVID-19, ему выплатят 15 прожиточных минимумов (около 35 тысяч грн). Также расширят перечень лиц, которым выплачиваются 300% надбавка к месячной зарплате: добавить в перечень представителей немедицинских профессий бригад "скорой" (например, водителей) и всех работников больниц для пациентов с COVID-19; Создание медицинских и патронатных служб, чтобы люди на самоизоляции были обеспечены всем необходимым. В первую очередь это пожилые и социально незащищенные люди. При необходимости им должны доставлять пищу, воду и медикаменты, которые прописал семейный врач.

Напомним, ранее Зеленский отреагировал на забитые "коронавирусные" больницы.

ТАкже в Минздраве рассказали, когда семейный врач придет к больному COVID-19 на дом.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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