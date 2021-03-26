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В 4-х больницах на Прикарпатье завершилась "Большая стройка" для быстрейшего спасения пациентов

26 марта, 09:47

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

Еще в пяти больницах ремонты продолжаются

В Ивано-Франковской области завершился капитальный ремонт приемных отделений в четырех больницах. Это работа в рамках президентской программы "Большая стройка", чтобы помощь пациентам оказывалась быстрее и на европейском уровне.

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Как сообщает Укринформ, "Большая стройка" завершена в Областной клинической больнице, Надвирнянской центральной районной больнице, Калушской центральной районной больнице и Косовской центральной районной больнице.

Приемные отделения этих медучреждений переоборудовали в отделение экстренной медицинской помощи.

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Еще в пяти больницах Ивано-Франковской области такие же ремонты продолжаются.

"Для реализации этих 9 объектов было направлено 72 млн грн из государственного бюджета. Улучшение и восстановление медицинской инфраструктуры – важная задача Программы президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка", – отмечают в Ивано-Франковской ОГА.

Напомним, ранее благодаря "Большой стройке" больницы Винницкой области получили современное оборудование для спасения больных.

Кроме того, мы писали, что "Большая стройка" обновит дороги в Луганской и Винницкой областях.

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ремонт больницы Прикарпатье Большая стройка
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