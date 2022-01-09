Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией 🇰🇿 Майдан в Казахстане 💼 Дело против Порошенко 🎄 Что изменилось с 1 января
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Белом доме готовят новые санкции против России, а Макрон решил "разозлить" невакцинированных – главные новости за ночь

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 января, 07:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Администрация Байдена не отказывается от санкций против РФ, а Макрон считает, что непривитые французы недостойны гражданства
Вопрос санкций пока открыт, а Макрон ведет свою борьбу с противниками вакцинации / Коллаж "Сегодня"
Вопрос санкций пока открыт, а Макрон ведет свою борьбу с противниками вакцинации / Коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

В Эфиопии от авиаудара по лагерю для беженцев погибли более 50 человек

В эфиопском регионе Тиграй в результате авиаудара в лагере для перемещенных лиц погибли 56 человек. Еще 30, в том числе и дети, получили ранения.

Реклама

В лагере было много женщин, детей и пожилых людей. Коллаж "Сегодня"
В лагере было много женщин, детей и пожилых людей. Коллаж "Сегодня"

Кутья и колядки от пингвинов: как украинские полярники встретили Рождество

Украинские зимовщики на антарктической станции "Академик Вернадский", участники 26-й Украинской антарктической экспедиции, отметили Рождество с кутьей и другими традиционными блюдами. На Сочельник все полярники собрались за праздничным столом.

Всю команду полярников ждал праздничный рождественский обед. Коллаж "Сегодня"
Всю команду полярников ждал праздничный рождественский обед. Коллаж "Сегодня"

Реклама

Макрон решил "разозлить" невакцинированных – что придумал

8 января в Париже прошла 100-тысячная акция протеста против жестких мер, принятых правительством Франции в связи с пандемией COVID-19. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон пообещал усложнить жизнь невакцинированным людям настолько, что они вынуждены будут сделать прививку. Это заявление прозвучало на фоне обсуждения законопроекта о "вакцинных пропусках", которые будут обязаны предъявлять люди при посещении общественных мест.

Макрон ведет свою борьбу с противниками вакцинации / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Макрон ведет свою борьбу с противниками вакцинации / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Эмбарго США – в Белом доме готовят новые санкции против России

В ожидании новых контактов представителей Белого дома с Кремлем администрация Джозефа Байдена не останавливает процесс разработки новых санкций против России на случай нападения на Украину. Официально детали о санкционном пакете не обнародуются, однако постепенно о них становится известно.

Реклама

Вопрос санкций пока открыт / Коллаж "Сегодня"
Вопрос санкций пока открыт / Коллаж "Сегодня"

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий редактор Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
8 января. Стивен Хокинг. 80 лет назад (1942) в британском Оксфорде появился на свет будущий ученый-физик, космолог и писатель, человек огромных силы воли и духа Стивен Хокинг…
На встречу с героем!
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Опрос
Фото дня

Смотрите! Пока по всей Украине потепление, Карпаты замело снегом

Подробнее
Реальная мистика 🎃

В помещениях ходит Белая Дева, а рядом слышен вой оборотня. Что скрывает Ужгородский замок?

Узнать все тайны
Опрос
Коронавирус за неделю

26 988

заболело за неделю в Украине

-11%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.46

Российский рубль (₽)

0.3624

Евро (€)

31.04

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять