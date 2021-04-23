В бизнес-центре Коломойского СБУ провела обыски (фото, видео)

По информации СМИ, следственные действия были в рамках уголовного производства о коррупции в "Центрэнерго"

В четверг вечером, 22 апреля, СБУ провели обыски в киевском бизнес-центре Millenium, где находится офис бизнесмена Игоря Коломойского.

Реклама

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства о коррупции в "Центрэнерго", сообщает со ссылкой на источник "Цензор.НЕТ".

Фото: Михаил Ткач, Facebook

В тренде В Украину идут заморозки: какой будет погода на Вербное воскресенье

Как сообщил в Facebook журналист Михаил Ткач, под бизнес-центром находились пять автобусов с правоохранителями.

Реклама

Обыск начался в 20:30. Сотрудникам СБУ помогают проводить обыск оперативники Службы внешней разведки.

Видео: Михаил Ткач, Facebook

Как ранее заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, Украина не может принять меры в отношении бизнесмена Игоря Коломойского, как это сделали США своими санкциями, поскольку Киев не получал от американцев никаких запросов или документов.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама