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В бизнес-центре Коломойского СБУ провела обыски (фото, видео)

23 апреля, 03:30

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

По информации СМИ, следственные действия были в рамках уголовного производства о коррупции в "Центрэнерго"

В четверг вечером, 22 апреля, СБУ провели обыски в киевском бизнес-центре Millenium, где находится офис бизнесмена Игоря Коломойского.

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Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства о коррупции в "Центрэнерго", сообщает со ссылкой на источник "Цензор.НЕТ".

Фото: Михаил Ткач, Facebook

Фото: Михаил Ткач, Facebook

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Как сообщил в Facebook журналист Михаил Ткач, под бизнес-центром находились пять автобусов с правоохранителями.

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Обыск начался в 20:30. Сотрудникам СБУ помогают проводить обыск оперативники Службы внешней разведки.

Видео: Михаил Ткач, Facebook

Как ранее заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, Украина не может принять меры в отношении бизнесмена Игоря Коломойского, как это сделали США своими санкциями, поскольку Киев не получал от американцев никаких запросов или документов.

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Киев СБУ Игорь Коломойский обыски
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