У бізнес-центрі Коломойського СБУ провела обшуки (фото, відео)

У четвер ввечері, 22 квітня, СБУ провели обшуки в київському бізнес-центрі Millenium, де знаходиться офіс бізнесмена Ігоря Коломойського.
Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження про корупцію в "Центренерго", повідомляє з посиланням на джерело "Цензор.НЕТ".
Як повідомив в Facebook журналіст Михайло Ткач, під бізнес-центром знаходилися п'ять автобусів з правоохоронцями.
Обшук почався о 20:30. Співробітникам СБУ допомагають проводити обшук оперативники Служби зовнішньої розвідки.
Як раніше заявив секретар РНБО Олексій Данілов, Україна не може вжити заходів щодо бізнесмена Ігоря Коломойського, як це зробили США своїми санкціями, оскільки Київ не отримував від американців ніяких запитів або документів.
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