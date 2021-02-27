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В "Борисполе" таможенники задержали гражданина Кувейта с медпрепаратами Pfizer на 2,4 миллиона (фото)

27 февраля, 13:55

Виктория Барановская Виктория Барановская

При неконтролируемом употреблении он становится наркотиком

В международном аэропорту "Борисполь" задержали гражданина Кувейта, он пытался вывезти в Турции медицинский препарат "Лирика" производства "Pfizer" стоимостью 2,4 млн гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни.

"В двух дорожных чемоданах 36-летнего авиапассажира, который следовал через "зеленый коридор", находилось 11 800 блистеров медицинского препарата "Лирика" (прегабалин) торгового бренда Pfizer. Лекарства... были упакованы без заводской упаковки", – говорится в сообщении.

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Сотрудники таможни изъяли 165 760 таблеток. Их стоимость достигает 2,4 млн гривен.

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Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины (нарушение порядка прохождения по "зеленому коридору").

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Отметим, что, за последний месяц, граждане Кувейта уже в третий раз пытаются вывезти за пределы Украины целые чемоданы "Лирика". Примечательно, то этот препарат при неконтролируемом употреблении становится наркотиком.

Ранее мы сообщали, что в международном аэропорту "Борисполь" четыре гражданина Китая пытались ввезти в Украину полные чемоданы кубинских сигар и гомеопатических препаратов из яда голубого скорпиона.

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Борисполь контрабанда наркотик Pfizer
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