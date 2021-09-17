В Борисполе задержали пророссийского пропагандиста, который призывал к разделению Украины

СБУ задержала в Борисполе пророссийского пропагандиста. Он – участник группы интернет-агитаторов, распространявших российскую пропаганду в Украине.
Об этом сообщает СБУ.
Пока мужчину не задержали, он продолжал пропагандировать на YouTube-канал и через телеграмм-каналы.
Что он делал?
- Злоумышленник агитировал за нарушение государственных границ и создание на территории отдельных областей Украины псевдогосударственных образований.
- Он участвовал в манипулятивных сюжетах на российских пропагандистских телеканалах. Их снимали по заказу отдельных политических сил и общественных организаций РФ откровенно антиукраинского направления.
Выяснилось, что мужчина входил в состав группы интернет-агентов, которых в прошлом году разоблачила СБУ. Сейчас всем трем участникам группы: организатору – жителю Луганска, администратору канала и редактору пророссийского интернет-ресурса сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 110 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.
В ходе обысков у участников группы изъяли:
- сценарии антигосударственных информационных кампаний и отчеты об их проведении;
- деньги от спонсоров из РФ;
- запрещенную литературу;
- памятные награды Московского высшего военного командного училища.
Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
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