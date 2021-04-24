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В Бундестаге впервые поддержали идею предоставления оружия Украине

24 апреля, 21:43

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

Украина, по сообщениям СМИ, запросила у Германии технику для обороны Черноморского побережья, пока согласия немецкого правительства нет

Глава Комитета по иностранным делам Бундестага поддерживает идею предоставления Украине оборонительного оружия. Впервые влиятельный немецкий чиновник озвучил такую позицию.

"Впервые влиятельный немецкий политик, член президиума ХДС, председатель Комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Реттген поддержал идею предоставления Украине оборонительного оружия!", – пишет в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.

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Как сообщало сегодня издание Frankfurter Allgemeine, Украина хочет иметь современное оборонительное оружие на своей границе после последнего марша российских войск. Сюда входят системы, с помощью которых можно защитить черноморское побережье от вторжения: противовоздушная оборона, части противокорабельных ракет и оборудование для разминирования.

По сообщению, Киев запросил в Берлине бывшие в употреблении немецкие корветы, но тщетно. Инсайдеры из обеих стран отметили, что министр иностранных дел СДПГ Хайко Маас оказал сопротивление.

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