В части регионов Украины возобновили плановые операции

В некоторых регионах плановые оперативные вмешательства не проводят из-за того, что нельзя обеспечить безопасность пациентам

Плановые операции приостановили в первые дни войны / Коллаж "Сегодня"

В Украине восстановили плановые операции, которые приостановили в первые дни войны. Однако они проводятся только по решению главных врачей больниц.

Об этом сообщает Минздрав.

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На западе и центре страны плановые операции и госпитализации уже проводят.

"Сегодня есть вопросы относительно Донецкой, Луганской, части Запорожской и Николаевской областях. В этих регионах по объективным причинам плановые оперативные вмешательства не проводятся, поскольку нельзя обеспечить безопасность пациентам из-за целенаправленных приступов РФ на больницы регионов", – говорится в сообщении.

Для того чтобы получить плановую медпомощь, необходимо выезжать на более безопасную территорию.

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В Мариуполе недоступна и медицинская помощь

В Мариуполе недоступна медицинская помощь, однако оккупанты анонсировали открытие первой "больницы", которая будет расположена в помещении стоматологического центра.

"Оккупанты анонсировали открытие первой "больницы" в помещении стоматологического центра "Апполония" в Левобережном районе. Что, пожалуй, больше всего говорит об истинной подготовленности оккупантов, их заботе о гражданских и реальном состоянии других больниц города", – утверждает советник мэра Петр Андрущенко.

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