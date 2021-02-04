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В Черкассах пять экс-милиционеров пойдут под суд за преступления против Евромайдана

4 февраля, 17:57

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Бывших правоохранителей обвиняют в преследовании митингующих

В Черкассах в суд направлено обвинительное заключение в отношении экс-заместителя межрайонного прокурора Черкасской области, экс-заместителя начальника горотдела МВД и четырех бывших следователей этого отдела.

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Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Бывшим правоохранителям инкриминируют незаконное привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности, фальсификации, незаконное содержание под стражей и препятствование митингам, составление ложных официальных документов и вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 372, ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 371, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 371, ч. 2 ст. 28 ст. 340, ч. 1 ст. 28 ст. 340, ч. 1 ст. 28 , ч.1 ст. 366, ч. 2 ст. 343 УК Украины).

Как выяснилось, в января 2014 года следователи по указке руководителя и в сговоре с прокурором занимались фальсификацией материалов уголовного дела. Они безосновательно привлекли к уголовной ответственности за якобы массовые беспорядки, захват зданий и сооружений семь заведомо невиновных людей, незаконно задержанных милиционерами в Черкассах

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Также правоохранители инициировали их аресты и ограничили личную свободу, подав в суд ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

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Напомним, в июне 2020 двум бывшим сотрудникам спецподразделения "Беркут" в Днепропетровской области сообщили о подозрении в фальсификации доказательств против участника евромайдан .

Также напомним, что в Черкасской области недалеко от Канева открыли музей погибшим на Майдане сотрудникам "Беркута".

Все подробности в спецтеме Евромайдан 2013-2014

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Источник: Сегодня

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