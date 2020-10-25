На выборах в горсовет Черкасс побеждает "Слуга народа" – экзитпол

Не всем политическим силам повезло на выборах, прошло меньше половины

По итогам сегодняшнего голосования на местных выборах в Черкасский городской совет проходят шесть партий. Больше всех набрала "Слуга народа". Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24". Всего баллотировались 20 политических сил.

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По предварительным данным, на выборах в Черкасский горсовет "Слуга народа" набрала 20,68% голосов.

Сколько набрали другие партии:

"За будущее" – 13,32%;

"Голос" – 12,05%;

"Европейская солидарность" – 10,92%;

"Черкасчане" – 8,72%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 5,74%.

К 5-процентному барьеру очень близка "Батькивщина" – 4,96%.

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Отметим, что официальные результаты выборов объявит Центральная избирательная комиссия, но, как правило, они не сильно отличаются от данных экзитпола.

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В рамках совместного проекта телеканала "Украина 24" и студии Савика Шустера был проведен собственный экзитпол в 12 городах Украины: Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Винница, Черкассы, Мариуполь, Кривой Рог, Черновцы, Ужгород, Николаев. Для определения явки были использованы инструменты социологической компании Liberty Report. Социологи, которые проводят опрос, работают с Савиком Шустером уже более 10 лет. За эти годы они доказали свой профессионализм и высокое качество работы. 25 октября, в день местных выборов, они опросили от 40 тыс. до 60 тыс. украинцев по всей стране, а на 554 участках работали более 1500 интервьюеров. Мы ожидаем граничную погрешность выборки 1,6% с доверительной вероятностью 95%. Наши читатели и зрители первыми могут узнать результаты голосования.

Также мы ранее рассказывали, кто баллотировался в Черкасский облсовет.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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